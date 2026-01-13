伊朗血腥鎮壓 已6000死╱川普與國安團隊 將研議軍事打擊

在伊朗首都德黑蘭南部郊區的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center），地板及停車場堆滿數百具屍體。（法新社）

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓。儘管當局封鎖網路和通訊，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。時代雜誌（TIME）十二日報導，截至十日，抗爭者死亡人數恐已高達六千人。

報導指出，伊朗這波民眾抗爭的確切死亡人數目前仍無法查核，但根據首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體估算，死亡總數恐怕已達六千人，還不包括當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體。美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）則估計，抗爭爆發十五天來已有至少五四四人喪生、逾一萬人遭逮捕。

美國總統川普此前已警告，德黑蘭當局血腥鎮壓示威者將引發美國軍事回應，如今進一步強硬表態伊朗神權政府「開始跨越紅線」，十三日將首度與國安團隊開會研議軍事打擊等反制選項。

川普十一日向媒體表明，在德黑蘭當局「開始跨越殺害示威者的紅線」後，已檢視包括軍事打擊在內的強力選項。川普警告，若伊朗鎖定區域內美軍報復，「我們的攻擊將達到該國從未經歷過的程度」。

與伊朗高層談判前 可能就先行動

川普提到伊朗領導層來電提議協商，「由伊朗提出的會議正在安排，他們想要協商」，但「我們或許得在會議前展開行動。」

「華爾街日報」引述美國官員說法，川普將在十三日與國務卿魯比歐、戰爭部（國防部）部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等國安高層開會，商討對德黑蘭的下一步行動，包括部署對抗伊朗軍隊的秘密網路武器、施加更多制裁，或發動軍事打擊，但預料不會在會議中做出結論，也排除出動地面部隊的選項。

應對伊朗局勢的備忘錄已發送至政府各局處，尋求各單位對潛在打擊目標或經濟選項等特定策略的意見，包括運送太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路終端接收器，協助抗爭者克服全國斷網困境。川普表示，將與SpaceX執行長馬斯克討論。

若採取軍事方案，美方除了發動打擊，還要保護區域內的部隊不受報復。不過，五角大廈尚未就伊朗局勢升高軍力部署，且近期為了在拉丁美洲的行動，從地中海調派「福特號」航空母艦打擊群至當地，使得中東和歐洲的航艦戰力處於空窗期。

部分政府官員和兩黨國會議員擔憂，美國的任何回應都可能升高區域緊張情勢，引發美國、伊朗，甚至以色列之間的直接對抗。另一層面考量為，美方若採取象徵性的行動，無法有效削弱德黑蘭權威和力量，可能打擊抗爭者信心和動員能量。

大批民眾和行動人士11日在法國首都巴黎集會，秀出伊朗在伊斯蘭革命前的「獅子太陽旗」，聲援伊朗這波反政府抗爭，抗議德黑蘭當局血腥鎮壓示威者。（路透）

