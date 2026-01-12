美內政部長︰買格陵蘭有助安全 歐人應叫好

美國內政部長柏根語出驚人地表示，美國總統川普提議買下格陵蘭有助於歐美安全，歐洲人應該「歡呼叫好」。（歐新社檔案照）

隨著美國總統川普再掀拿下丹麥自治領地格陵蘭島的話題，川普人馬也忙著敲邊鼓，其中內政部長柏根（Doug Burgum）甚至語出驚人地表示，川普提議買下格陵蘭有助於歐美安全，歐洲人應該「歡呼叫好」。專家指出，川普想拿下格陵蘭不外乎遏阻俄羅斯和中國擴張勢力、控制北極航道與取得稀土供應，但格陵蘭自然環境惡劣，又欠缺基礎設施，開採稀土並非易事。

「國會山莊報」報導，柏根八日在保守派媒體Newsmax節目「羅勃施密特今夜秀」上說，格陵蘭不僅對美國國安至為重要，也攸關歐洲安全，「歐洲人應該為美國願意介入該島，並提供這種保護歡呼叫好」。柏根還說，內政部負責管理美國在世界各地的所有領土與屬地，從關島到美屬維京群島，橫跨十四個時區，「我們完全有能力承擔這份責任，而且倘若美國能在那裡（指格陵蘭）行使更多權力，對世界上所有民主國家都是好事一樁。」

柏根還將格陵蘭與美國阿拉斯加州相提並論，稱兩者皆鄰近在北極地區相當活躍的俄羅斯…格陵蘭就像兩個一組的書擋的其中之一，「缺一不可」…美國當年以一千五百萬美元買下阿拉斯加，事實證明這是一筆很划算的交易，如今若以五十億美元（約一五八〇億台幣）買下格陵蘭，應該也會產生相同結果。在被問到美國是否會很快拿下格陵蘭，柏根說，在最偉大交易者川普的領導下，「任何事都有可能」。

美中貿易關稅戰危及美國從稀土蘊藏量最大的中國取得此一關鍵礦產，至於格陵蘭的稀土蘊藏量估計有一五〇萬噸，但整體上仍僅止於探勘階段。全球組織「關鍵礦產研究所」（CMI）創辦人兼執行長休斯（Tracy Hughes）說，對格陵蘭的關注與其說是為科技業尋找實際的關鍵礦產供應解方，不如說是出於地緣政治姿態，一種軍事戰略利益與股票宣傳的敘事，因為如此大張旗鼓地聚焦格陵蘭，已遠超越關鍵礦產背後的科學與經濟價值。

專家︰缺道路等基建 開採稀土不易

丹麥與格陵蘭地質調查所的經濟地質研究員羅薩說，在格陵蘭採礦的主要挑戰是地理位置偏遠，即使是南部人口稠密地區也缺乏道路，更沒有鐵路，若要採礦必須先解決交通問題，還得設法在當地發電，並引進專業技術人員。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的環境與社會計畫資深研究員施若德（Patrick Schroder）則指出，在格陵蘭力推觀光之際，從岩石中分離礦物需要使用有毒化學物質，將造成嚴重污染，下游的加工過程也是如此。

