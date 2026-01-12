為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國加強管制兩用物資出口 高市︰無法容許

    2026/01/12 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗（路透檔案照）

    中國政府日前宣布加強管制對日本的軍民兩用物資出口，日本首相高市早苗對此表示，中國加強兩用物資出口管制，卻只針對日本，不符國際慣例，無法容許。

    只針對日本 不符國際慣例

    中國商務部六日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物資出口到日本，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物資給日本。

    中國對日出口的軍民兩用物資涵蓋稀土等上千種品項，引發日方抗議與日本企業憂慮。共同社報導，高市在日本放送協會（NHK）十一日播出的節目中，對此表示不滿，「這次舉措只針對我國，與國際慣例大相徑庭，無法容許」。

    共同社十日引述消息人士報導，部分銷售稀土的中國國有企業已告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，也正在評估取消已訂定的相關合約。

    中國接著又宣布啟動反傾銷調查，鎖定從日本進口、製造晶片與半導體必要的特殊氣體二氯二氫矽。日本媒體解讀，這是針對高市去年十一月的「台灣有事」國會答詢，加強對日本進一步施壓。

    日本外務省七日表示，已就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。中國駐日大使館八日則聲稱，日本外務事務次官船越健裕就此所提交涉，遭中國駐日大使吳江浩駁回。

