美最快本週解除制裁委國

美國國務院警告，委內瑞拉武裝民兵「集體組織」（colectivos）正在攔查美國人，呼籲在委內瑞拉境內的公民離境。（法新社檔案照）

在推翻馬杜羅政權後，美國總統川普已簽署行政命令，阻止法院或債權人扣押存放於美國財政部帳戶的委內瑞拉石油銷售相關收益。這項緊急命令指出，相關收益應被用在委內瑞拉，協助委國打造「和平、繁榮與穩定」。與此同時，美國財政部長貝森特表示，美國最快可能在本週解除對委內瑞拉的額外制裁，以促進石油銷售。

IMF凍結近50億美元 有望用於重建

貝森特還說，他本週將與國際貨幣基金（IMF）與世界銀行的負責人會晤，討論這兩大金融機構重新介入委國的問題，讓目前被IMF凍結的近五十億美元委國資產，用於協助重建委國經濟。

埃克森美孚（Exxon Mobil）及康菲石油公司（ConocoPhillips）等多家企業，長期向委內瑞拉索賠，這兩家公司在廿年前資產遭國有化後撤離委內瑞拉，迄今仍被拖欠數以十億計美元。康菲石油是委內瑞拉最大的非主權債權人。川普簽署的命令並未提及任何特定公司，而是宣告該筆資金為委內瑞拉主權財產，由美國保管用於政府和外交目的，不受私人債權追索。

貝森特說，美國將撤銷對即將出售的石油的管制。美國財政部正研究調整相關措施，以便將主要儲存在油輪上的石油銷售所得，匯回委內瑞拉，用於政府與安全部門運作，最終讓委內瑞拉人民受惠。

貝森特說，很快就會解除更多針對委內瑞拉的制裁，但並未具體說明是哪些措施。這是川普政府為穩定委國局勢，與鼓勵美國石油企業重返委國所採取的相關措施之一。由於美國制裁委內瑞拉，國際銀行與其他債權人被禁止在未經批准下與委國政府往來，有礙於讓私人資本回到委內瑞拉的一千五百億美元的債務重組計畫。

美國是IMF與世銀的最大股東，這些股份又掌握在身為財長的貝森特手中。貝森特說，美國財政部願意將委內瑞拉在IMF被凍結的特別提款權（SDR）資產，兌換成美元，用於委內瑞拉重建。

IMF已超過廿年未與委內瑞拉有任何接觸，該組織上一次的委國經濟評估，是在二〇〇四年。至於委國與世銀的最後一次接觸，據信是在委內瑞拉償還最後一筆貸款的二〇〇七年。

武裝民兵威脅 美促委國境內公民離境

另一方面，美國國務院十日指出，名為「集體組織」（colectivos）的委內瑞拉武裝民兵設置路障攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險，呼籲委國境內的美國人「立即」離境。

