美軍報復敘利亞IS 大舉空襲36目標

美國中央司令部表示，已在敘利亞對「伊斯蘭國」（IS）發動大規模空襲，出動戰機和無人機向約36個目標投擲90多枚炸彈和飛彈，目標包括基礎設施、走私路線和武器庫。（法新社）

為了回應去年十二月中旬美國兩名軍人和一名平民口譯員遇害事件，美國中央司令部十日表示，已在敘利亞對伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（IS）發動大規模空襲，出動戰機和無人機向約卅六個目標投擲九十多枚炸彈和飛彈，目標包括基礎設施、走私路線和武器庫。

中央司令部在社群平台Ｘ發布聲明指出，此次空襲為「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）一環，鎖定敘利亞全境的IS勢力，是針對十二月十三日美國和敘利亞部隊在巴邁拉（Palmyra）遭遇襲擊的「直接回應」。戰爭部長赫格塞斯也在Ｘ平台發文表示，「我們永不忘記，也永不放棄」。在美軍上月遇襲數日後，美軍已先對七十多個IS目標發射一百多枚彈藥，目標包括武器庫和其他作戰支援設施。

據了解，這次的空襲行動由美軍F-15E、A-10和AC-130J等約廿架戰機、MQ-9「死神」無人機，以及約旦的F-16戰機共同執行。聲明指出，美軍持續致力於根除針對美方作戰人員的伊斯蘭恐怖主義、防止未來襲擊，以及保護美國及其盟友在該地區的部隊，「若有人傷害我們的作戰人員，無論對方藏身世界何處、如何企圖逃避審判，我們都會找到你並將你殲滅。」

美軍中央司令部︰找到你並將你殲滅

美軍上月遇襲是自二〇二四年敘利亞獨裁總統阿塞德倒台以來，美軍在該國的首次傷亡。美國高階情報官員去年即向國會表示，IS將試圖利用阿塞德政權垮台，釋放關押在敘利亞東北部的九千至一萬名IS武裝分子，及其約二．六萬名家屬，並恢復策劃和發動攻擊的能力。儘管IS已不再控制大片領土，但仍透過敘利亞境外的秘密小組和地區分支機構滋事，同時藉由網路傳播極端主義意識形態。

針對美軍士兵的致命攻擊也凸顯，由敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的新政府所面臨的挑戰。中央司令部上月指出，過去一年裡，IS至少策劃十一起針對美國境內目標的攻擊行動。做為回應，在過去六個月中，美方已逮捕一一九名武裝分子，並擊斃十四人。

去年十一月，美軍和敘利亞軍隊在敘國南部展開行動，搜尋並摧毀十五個以上IS武器庫，以及一三〇多門迫擊砲和火箭、步槍、機槍、反戰車地雷，以及用於製造簡易爆炸裝置的材料等。

