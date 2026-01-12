吹哨子壯膽？伊朗續鎮壓抗爭︰美介入必遭反擊

上千名示威者10日在英國倫敦的伊朗大使館前抗議，1名男子攀上大使館陽台，扯下伊朗國旗，換成伊朗伊斯蘭革命前的「獅子與太陽」旗幟。該旗幟經常被伊朗反對派團體使用。稍後，伊朗駐英大使館透過社群平台X發布國旗已重新升起的照片，並附文表示：「伊朗國旗迎風飄揚。」（法新社）

已確認逾192人喪生 實際人數恐更多

伊朗肇因於經濟困境的街頭抗議，已演變為二〇二二年以來最大規模的反政府活動。美國總統川普近日多次警告德黑蘭當局，勿對示威者動用武力，否則將進行干預，但德黑蘭當局十一日警告川普「不要誤判形勢」，美國軍事行動勢必遭到反擊。人權組織指出，自去年十二月廿八日以來，抗爭行動已造成至少一九二人喪命。

伊朗國會議長 嗆川普別誤判形勢

隨著示威蔓延至一八〇座城市，德黑蘭連日升級應對措施，除了中斷網路等通訊外，安全部門還對示威者使用包括槍枝在內的致命武力，據稱已有逾兩千三百人被補。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，任何參與示威者都將被視為「真主的敵人」，最重可處死刑。伊朗國營電視台轉述聲明指出，即使只是「協助暴徒」，也將面臨相同指控。民間網路監控組織Netblocks指出，德黑蘭當局在持續逾六十小時的網路封鎖掩護下，正加強致命鎮壓行動。

請繼續往下閱讀...

有人目擊醫院內「疊滿遺體」

「美國有線電視新聞網」（CNN）引述示威者報導，政府安全部隊在德黑蘭街上鎮壓大批民眾，一名六十多歲婦女和七十歲男子描述，在八至九日看見大批民眾不分年齡走上德黑蘭街頭，安全部隊九日晚間持軍用步槍殺害多人，還有一名女子聲稱看見一家醫院內「疊滿遺體」。總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，自抗議爆發以來，已確認至少一九二名示威者身亡，實際死亡人數恐怕更多。

川普十日透過社群平台「真實社群」再次聲援伊朗示威者，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」他前一天也說，伊朗正陷入「大麻煩」，警告美國不排除軍事打擊。美國國務院則發布聲明警告，「別跟川普總統玩把戲，他說到做到」。

據了解，美國官員已就必要時如何對伊朗發動攻擊進行初步討論，方案之一是對伊朗多個軍事目標進行大規模空襲，但僅止於討論，尚未達成共識，也未調動任何軍備或人員。

伊朗國會議長、前伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）指揮官卡利巴（Mohammed Baqer Qalibaf）十一日發表談話，警告川普不要「誤判形勢」，「若伊朗遭到襲擊，被佔領土（以色列）及所有美國基地和船隻，都將是我們的合法打擊目標」。伊朗軍方十日矢言加入鎮壓示威者行列，以捍衛國家利益、戰略基礎設施和公共財產，並指責以色列及「恐怖組織」煽動動亂，軍方將「挫敗敵人陰謀」。

三名以色列知情人士透露，以國對美方可能介入伊朗局勢抱持高度戒備。以國總理納坦雅胡十日與美國國務卿魯比歐通話，討論美國介入的可能性，並在專訪中強調，若伊朗試圖襲擊以國，將面臨嚴重後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法