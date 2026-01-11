北韓控無人機入侵 南韓否認

北韓官媒公布多張據稱是來自南韓的間諜無人機被擊落後的畫面，宣稱此為南韓入侵其領空的鐵證。（法新社）

北韓十日指控，南韓繼去年九月後又於本月初派遣無人機飛越其上空與偷拍，揚言倘若南韓再犯，後果自負；首爾方面隨即否認，專家也認為南韓軍方應不至於使用此等老款無人機；對朝鴿派的南韓總統李在明已下令徹查，但此事仍不免讓李在明上台後力圖恢復兩韓關係的努力蒙上陰影。

李在明力圖恢復兩韓關係遇挫

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）引述朝軍的聲明指出，此事發生在本月四日，朝軍一月初追蹤到一架無人機飛越兩韓邊境的南韓江華島上空並「向北移動」，隨後在北韓邊境城市開城附近將之擊落；該無人機上配備有監視設備與攝影機，對殘骸分析後發現，該機儲存有包括邊境地區在內的北韓「重要目標」的影像。朝中社還發布相關照片，顯示地上有一架有翼飛行器的殘骸，一旁散落著一些據稱包括攝影機的灰色與藍色的零件。

但南韓表示，沒有對北韓派遣無人機的飛行紀錄；南韓國防部長安圭伯指出，照片中的無人機「並非我軍所使用的機型」。南韓總統李在明十日就此召開國家安全會議，並下令南韓軍警聯合調查小組「迅速徹查」。

朝中社還發布據稱是該無人機拍攝的開城的空照圖，朝軍發言人直指這就是「確鑿證據」，證明該無人機「出於監視與偵察目的侵入領空」，並稱此番入侵與去年九月南韓從邊境城市坡州附近發射無人機類似，揚言倘若持續類似飛行，南韓將被迫「為其不可饒恕的歇斯底里（行為）付出沉重代價」。

朝中社還說，該無人機的飛行路徑數據顯示，該機在被擊落前以畫方格的模式在開城上空飛行。但專家指出，此等廉價市售機型，不太可能來自南韓軍方。南韓統一研究院分析師洪珉說，南韓軍用無人機已能傳輸高解析即時畫面，就軍事規劃角度而言，使用得手動取出記憶卡的過時無人機去拍攝從衛星影像上就清晰可見的工廠屋頂，根本說不通。

