金磚國家+南非軍演 被疑「反美結盟」

中國派往南非參加和平意志－2026軍演的052D型飛彈驅逐艦 「唐山號」（舷號122），下方舷號82者為伊朗軍艦。（彭博）

南非於十日在開普敦近海啟動為期一週的「和平意志—二〇二六」海上聯合軍事演習。此次演習由中國主導，參演國家包括俄羅斯、伊朗、阿拉伯聯合大公國及東道主南非，巴西、埃及、衣索比亞與印尼則以觀察員身分出席。演習被視為擴展後的「金磚國家＋」（BRICS Plus）架構下深化安全領域合作的象徵，卻也引發南非國內反對黨的強烈批評。

根據南非軍方資料，中國與伊朗各派出兩艘軍艦參與，俄羅斯、阿拉伯聯合大公國與南非則各派出一艘軍艦。演習地點位於開普敦以南約二十公里的賽門鎮附近海域—此處為南非最大海軍基地所在地。在開幕典禮上，南非聯合特遣部隊指揮官塔馬哈上校致詞強調：「和平意志—二〇二六是我們共同守護航運安全、促進海上經濟穩定的具體行動，也彰顯了金磚國家及其夥伴攜手面對挑戰的決心。」

面對外界質疑此舉有「反美結盟」之嫌，本次聯合軍演南非發言人馬特布勒中校強調：「這不是政治安排，也絕無敵視美國之意。」她指出，南非過去也曾與美海軍進行聯合演訓，本次行動純粹是提升海上安全合作能力。

美國總統川普曾批評金磚國家推行「反美政策」，並威脅對相關成員國加徵關稅。南非國內最大反對黨「民主聯盟」亦嚴厲批評政府，指其允許俄羅斯與伊朗參與軍演，已背離南非長期標榜的「不結盟」外交立場，使國家淪為「流氓國家」的棋子。南非近期因在國際法院對以色列提出種族滅絕訴訟、以及深化與中俄伊關係，屢遭華府譴責。

儘管演習冠以「金磚國家＋」之名，但分析家普遍認為，金磚機制本身仍是政經聯盟，缺乏正式的軍事協調架構。南非智庫學者泰謝拉指出，中、俄與伊朗皆被部分國際輿論視為「區域和平破壞者」，此次聯合演習釋放出值得警惕的信號。軍事分析師奧利維亞則認為，此次行動更像是二〇一九年與二〇二三年「莫西」（Mosi）系列中俄南非三方演習的延伸，只是擴大了參與國範圍，其象徵意義大於實質軍事同盟色彩。

舷號122的「唐山號」與舷號545的俄羅斯護衛艦「堅毅號」。（彭博）

