不甩川普威逼 格陵蘭5政黨「不當美國人」

格陵蘭首府努克的議會大樓。格陵蘭五大政黨九日發表聯合聲明，強調他們不願受華府控制，「不想成為美國人」。（路透檔案照）

美國總統川普對丹麥自治領土格陵蘭島虎視眈眈，甚至暗示將動用武力奪取，並提到鑑於中國和俄羅斯在北極地區日益活躍的軍事活動，控制格陵蘭對美國國家安全至關重要。然而，格陵蘭五大政黨九日發表聯合聲明駁斥川普，強調他們不願受華府控制，「我們不想成為美國人」。

川普九日再次暗示，美國不惜動用武力奪取格陵蘭島，「不管他們願不願意，我們都會在格陵蘭島上採取行動，要嘛以友好方式，要嘛以艱難方式，因為如果我們不行動，中國或俄羅斯就會佔領格陵蘭島，而我們不會允許中俄成為我們的鄰居」。川普強調，美國願意以「簡單方式」達成協議，否則就只能以「強硬方式」。

儘管美國已根據一九五一年的協議在格陵蘭駐軍，但這類協議不足以保障格陵蘭安全。川普主張，唯有擁有格陵蘭的「所有權」才能真正保衛它。白宮內部據傳正研議多種方案，包括可能動用美軍，亦或向格陵蘭人民支付款項，以此說服他們脫離丹麥併入美國。

然而，格陵蘭議會五個政黨的領袖表示，「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們只想做格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人自己決定」。他們還強調，「任何其他國家都無權干涉此事，我們必須自己決定國家的未來，且不接受任何倉促決策的壓力，不接受刻意拖延，也不接受其他國家介入」。去年民調顯示，高達八十五％的格陵蘭人拒絕成為美國一部分，且只有七％的美國人支持美軍入侵格陵蘭。

丹麥總理佛瑞德里克森警告，若美國入侵格陵蘭，將摧毀北約及二戰後建立的國際安全秩序。但川普不以為意，雖稱讚丹麥對他友善，卻質疑丹麥對格陵蘭的主權合法性，並強調「如果不是我，現在就不會有北約」。

