高市擬解散眾院 提前2月大選

報載日本首相高市早苗有意在內閣支持率居高不下的此時趁勝追擊，要求國會眾議院提前改選以擴大執政聯盟在眾院的席次，以鞏固政權與順利施政。圖為高市去年十月初當選自民黨總裁。（美聯社）

日本媒體十日報導，為把握住目前居高不下的政府支持率，日相高市早苗正在研議提前改選國會眾議院，投票日期可能是頂多只隔一個月的二月八日或十五日，盼能藉此改善目前執政聯盟在眾議院中僅占些微多數的局面。

高市在去年十月當選日本首位女首相，內閣支持率高達七成；但由高市所屬的自民黨與小黨維新會組成的自維聯合政府，目前在權力龐大的眾議院僅勉強控制五成席次，有礙高市領導的自維聯合政府推動政策議題的能力。

請繼續往下閱讀...

讀賣新聞與每日新聞引述不具名的政府消息人士的話說，高市考慮在通常國會（例行國會）於本月廿三日剛開議時就解散眾議院；讀賣新聞說，這意味眾議院很可能在二月八日到十五日進行改選。每日新聞則指出，高市政府內部分人士堅信，應該趁政府支持率還在高點時儘早解散國會，以鞏固執政聯盟的國會根基。

日本眾議院全院四六五席，其中自民黨派系目前掌握一九九席，再加上執政聯盟夥伴日本維新會，合計共二三三席，勉強跨越過半門檻；但在總席次二四八席的日本參議院，自維聯合政府的席次僅一一九席，差六席才過半。

讀賣新聞還說，高市早在去年十一月就向黨內幹部透露有意提前改選眾院，藉此試探黨內對此的態度；當時正反意見並陳，有人認為有助於增加執政聯盟的席次，但也有人說，高市受歡迎不等於自民黨受歡迎。由於黨內對此莫衷一是，高市當時擱置此議。但讀賣新聞去年底的全國民調，間接證實不贊同提前大選者的看法：高市內閣支持率高達七三％，自民黨支持率僅卅％。

但為能推動在財政支出與強大情報能力等進步派議題，再加上眾院大勝有助於提升領導力、進而創造有利與中國長期對話的環境，高市因而再次動念要求提前改選眾院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法