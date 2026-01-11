流亡半世紀 伊朗前王儲「復出」

美國洛杉磯地區擁有伊朗以外的全球最大伊朗裔社群。圖為去年6月25日，大批示威群眾要求伊朗政權更替，他們高舉「巴勒維王朝」65歲王儲芮沙．巴勒維的照片，支持讓他復辟。（法新社檔案照）

在美國流亡近五十年的伊朗「巴勒維王朝」六十五歲王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），正試圖在伊朗此波示威浪潮可能帶來的政治變局中扮演關鍵角色。其父親末代國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）因專制統治與情治單位「薩瓦克」（SAVAK）的酷刑鎮壓，於一九七九年遭推翻，如今芮沙．巴勒維卻藉由呼籲抗議行動，重新躍上國際舞台。

在呼籲伊朗民眾八、九日走上街頭延續示威後，芮沙．巴勒維十日進一步在社群媒體發布影像，號召群眾發動更多奪取市中心的抗爭行動，「我們的目標不再僅限佔據街道，而是準備奪取並掌控市中心」，強調自己準備在「即將到來」的一天重返伊朗。然而，美聯社指出，外界仍不清楚芮沙．巴勒維在國內究竟擁有多少真實支持。抗議者是真心渴望恢復舊王朝？抑或只是將他視為擺脫什葉派神權統治的替代選項？

家族被推翻 20歲自行在海外登基

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）伊朗計劃主任塔勒布魯指出，過去十年來，伊朗的示威活動日益展現民族主義色彩，「伊斯蘭共和國越失敗，和其對立者越受歡迎」。芮沙及其團隊的成功之處在於描繪出伊朗過去所擁有的常態及未來可能的承諾，與許多伊朗人民當前陷入的困境形成強烈對比。

一九七八年芮沙前往美國德州空軍基地的飛行學校學習駕駛戰鬥機，隔年爆發「伊斯蘭革命」，王朝和家族遭群眾推翻。其父過世後，一九八〇年廿歲生日當天在開羅舉行登基儀式，但徒具象徵意義。芮沙後來在美國研讀政治學，定居華盛頓。

去年以空襲伊朗後 態度轉趨強硬

英國廣播公司新聞網（BBC）報導，二〇二二年被問及是否視自身為伊朗示威活動領袖時，芮沙表示「變革需要來自內部」；到了二〇二五年，芮沙對伊朗事務的態度轉為強硬。以色列對伊朗發動空襲並殲滅數名高階將領後，芮沙在巴黎召開記者會，表明若伊斯蘭共和國政權垮台，準備好協助領導過渡政府，並提出了一項一百天的臨時政府計畫綱要。芮沙表示，帶領伊朗轉變的自信，來自於流亡期間所學到的教訓，以及父親遺留的「未竟志業」。

儘管海外君主主義者持續鼓吹王室復辟，但他面臨諸多障礙：老一輩對其父暴政的記憶猶新、年輕世代對王室毫無情感連結，加上伊朗境內嚴厲打壓任何異議聲音。近年來，芮沙．巴勒維轉向社群媒體與如「伊朗國際」等境外媒體發聲。他多次強調，伊朗需要「根本性變革」而非改革，並提出未來可採「君主立憲」，甚至由民選而非世襲元首領導。他也坦言：「如何實現變革，才是真正的問題。」

