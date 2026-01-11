為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗示威加劇 川普再次警告勿動槍 德黑蘭若射殺 美國也會開火

    2026/01/11 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    挑戰伊朗神權政治的全國性抗議行動持續延燒。圖為九日伊朗首都德黑蘭的示威影像，美國總統川普警告不能射殺人民。（美聯社）

    挑戰伊朗神權政治的全國性抗議行動持續延燒。圖為九日伊朗首都德黑蘭的示威影像，美國總統川普警告不能射殺人民。（美聯社）

    伊朗持續兩週的示威愈演愈烈，從首都德黑蘭蔓延至邊境城市，數十萬民眾走上街頭，抗議經濟崩潰與神權統治。當局以全面斷網、武力鎮壓及大規模逮捕回應。美國總統川普九日警告德黑蘭「你最好別開始射殺人民，因為我們也會開始射擊」，強調美方已掌握情勢並準備介入。國務卿魯比歐十日補充：「別跟川普總統玩遊戲，他說到做到。」

    數十萬人上街頭 政府大規模逮捕

    歐盟、澳洲與加拿大九日聯合譴責伊朗，呼籲立即停止使用武力。據美國人權活動者通訊社報導，示威已擴及全國一八〇個城市的五一二處地點，過去十三天至少六十五人遭殺害、二三一一人被捕。時代雜誌引述德黑蘭一名匿名醫生指出，死亡人數恐達二一七人，多數死於實彈。

    伊朗封鎖網路與通訊已逾卅六小時，但仍有零星影片流出。距德黑蘭五十公里的法爾迪斯一棟建築內發現至少七具血跡斑斑屍體；另有影片顯示民眾為頭部及眼部受傷者包紮，稱「至少十人遭槍殺」。德黑蘭衛星城市卡拉吉、東部聖城麥什赫德與西部哈梅丹等地，均出現市政廳遭縱火及抗議畫面。

    抗議一波波 影片稱逾10人遭槍殺

    伊官方反控「武裝恐怖分子」襲擊安全部隊，並發布監視器畫面指抗議者持槍射擊、投擲汽油彈，另稱在蓋契沙蘭及哈梅丹有民兵與安全官員遇害。外長阿拉奇否認鎮壓過當，反指抗議由「美國與以色列策動」。伊朗革命衛隊十日警告，「捍衛一九七九年革命成果和國家安全是紅線」；軍方亦宣誓效忠最高領袖哈米尼，誓言保護「戰略基礎設施與公共財產」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播