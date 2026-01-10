「高市外交」啟動 布局國際合作 抗衡中國

面對中國持續施壓，日本首相高市早苗政府將啟動今年的「高市外交」，首先就是在十三日至十四日與來訪的南韓總統李在明，在高市的故鄉奈良舉行日韓領袖會談。（美聯社）

在中國持續施壓背景下，日本高市內閣今年的「高市外交」即將啟動。南韓總統李在明與義大利總理梅洛尼將於下週訪日，防衛相小泉進次郎與財務相片山皐月預定訪美，外相茂木敏充則將出訪中東。日本透過密集外交強化與理念相近國家合作，提升國際存在感。

日本政府宣布，李在明將於十三日至十四日訪日，並在高市早苗首相故鄉奈良舉行日韓領袖會談。這是繼去年十一月在南韓慶州亞太經合會後第二度交流。李在明甫結束訪中行程，中方以「歷史問題」「軍國主義復活」論述試圖拉攏南韓，但李在明維持「不會成為任何一方代理人」立場，對台海議題保持戰略模糊，並為改善日韓關係留空間。梅洛尼則預定十五日至十七日訪日。去年高市早苗在南非廿國集團峰會與梅洛尼互動受到矚目。日方人士指出，兩人同為女性且屬保守派，理念相近。日義會談將聚焦安全保障合作與重要礦物供應鏈，並就日義英三國共同推動下一代戰機開發及「去中國化」供應鏈達成共識。外務省高層認為，歐洲領袖訪日即對中國釋放明確政治訊號。

請繼續往下閱讀...

此外，小泉進次郎將與美國戰爭部長赫格塞斯會談，討論印太安全情勢，並指出中國在台灣周邊軍演及北韓飛彈問題使環境「極為嚴峻」，強調日美同盟重要性。片山皐月則將出席重要礦物部長級會議，與七大工業國及資源國討論建立不依賴中國的稀土供應鏈。

另阿聯總統穆罕默德將於二月上旬以國賓身分訪日；茂木敏充亦將於十日出訪中東五國。在日中關係惡化、美國外交重心調整下，日本正透過「高市外交」加速建構以價值觀為基礎的同志國合作網路，提升國際存在感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法