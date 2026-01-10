近7成日人警戒中國軍事威脅 超越北韓

日本政府九日公布最新民調顯示，隨著日中關係惡化，日本社會對中國軍事威脅的警戒升至歷史新高。（路透）

日本政府九日公布最新「自衛隊與防衛問題」民調顯示，隨著日中關係惡化，日本社會對中國軍事威脅的警戒升至歷史新高。有六十八．一％受訪者關注中國軍事力現代化及其在日本周邊的活動，首度超越對北韓核武發展的憂慮（六十五．三％）。

內閣府分析指出，中國持續以高於經濟成長率的幅度擴張國防預算，並在東海、南海及台灣周邊頻繁進行軍事行動，是民意結構轉變的主因。另一方面，中國在高市早苗首相於國會「台灣有事」答辯後，持續對日本發動攻勢，包括「輿論戰」和「法律戰」，將日本安全論述包裝成「軍國主義復活」，並透過停止日本水產品進口、停止赴日旅遊、停止貓熊出借，及管制軍民兩用物資出口，甚至停止稀土出口，以經濟施壓，製造日本社會講台海等於招致麻煩的自我審查氛圍。

請繼續往下閱讀...

然而包括稀土禁運在內的攻勢效果有限，日本早在二〇一〇年已有防範，高市首相去年十二月已指示「能源、金屬礦物資源機構」做好準備，並於二〇二五年度追加預算。目前日本對中國稀土依賴已由二〇一〇年的九成降至七成以下，重稀土亦自澳洲萊納斯公司進貨，重視風險管理的日本企業並保有數年庫存。

中國攻勢反而激起日本民眾反中情緒，最新民調即反映此現狀。在防衛政策方面，回答「應該增強」自衛隊規模與能力者達四十五．二％，創歷來最高；「維持現狀」為四十九．八％，顯示支持增強防衛力量聲音上升。另有九十二％受訪者認為日美安保條約「有幫助」，七十三．四％認為允許行使集體自衛權的法制「有幫助」，均創新高。

值得注意的是，對「防衛裝備海外移轉」持肯定或較為肯定者合計六十八．三％，遠高於否定的廿九．七％，顯示日本民眾對深化防衛產業合作、與盟國強化安全聯結，已有高度心理準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法