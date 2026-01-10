為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    通膨示威擴大 伊朗全面斷網鎮壓

    2026/01/10 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    德黑蘭一處抗議地點，可看見多輛汽車被大火付之一炬。（路透）

    德黑蘭一處抗議地點，可看見多輛汽車被大火付之一炬。（路透）

    伊朗不滿通膨劇烈而爆發的示威方興未艾，八日晚間至九日出現自二〇二二年以來的全國最大規模抗議，且迅速演變成對伊朗神權政治的挑戰。面對局勢越演越烈，伊朗八日晚間全面斷絕網路，最高領袖哈米尼九日更痛批，示威者「為了取悅（美國總統）川普而破壞自家的街道」，指控川普「雙手沾滿伊朗人的鮮血」，表明安全部隊將全面壓制示威潮。

    已45死2270人被捕 流亡前王儲籲上街

    儘管德黑蘭當局切斷全國網路和國際電話線路，但網路上的短片顯示，示威者在首都德黑蘭和其他地區燃起營火，高喊反伊朗政府的口號，街頭到處都是瓦礫。由於通訊中斷，示威活動的全部規模尚無法立即確定。但人權組織稱，這場始於去年十二月廿八日的抗議行動截至九日，已造成至少四十五人喪命、數百人受傷，並有逾二二七〇人被捕。

    由於流亡美國的前王儲芮沙．巴勒維呼籲民眾八、九兩晚走上街頭，分析家認為其號召使抗議達到「前所未見」規模，迫使政府斷網掩蓋真相。巴勒維再度呼籲九日持續示威，並要求歐洲領袖與川普追究德黑蘭政權責任。

    目擊者指出，八日晚間八時首都德黑蘭各地爆發抗議，人們高喊「獨裁者去死」、「伊斯蘭共和國去死」，亦有人讚揚已故國王巴勒維，高喊最後的戰鬥「巴勒維必將回歸」。在過去此舉或判死刑，如今卻凸顯民眾對經濟困境的憤怒。

    哈米尼嗆絕不退讓 控川普雙手血

    然而，最高領袖哈米尼九日堅稱，面對示威德黑蘭「絕不退讓」。他還指控川普的雙手「沾滿超過一千名伊朗人的鮮血」，顯然是指以色列和美國去年六月對伊朗發動的軍事行動，並預言這位「傲慢」的美國總統將會像一九七九年革命前統治伊朗的帝國王朝一樣被「推翻」。

    川普八日受訪時重申，若伊朗鎮壓示威「將付出慘痛代價」。被問及是否會見巴勒維時，則稱「不確定是否合適」。川普

    伊朗最高領袖哈米尼9日痛斥示威者是美國總統川普的附庸，誓言絕不退讓。（法新社檔案照）

    伊朗最高領袖哈米尼9日痛斥示威者是美國總統川普的附庸，誓言絕不退讓。（法新社檔案照）

    社群媒體流傳的影片顯示，8日晚間伊朗首都德黑蘭街頭聚集大批示威民眾，高喊反政府與反神權政治口號。（路透）

    社群媒體流傳的影片顯示，8日晚間伊朗首都德黑蘭街頭聚集大批示威民眾，高喊反政府與反神權政治口號。（路透）

