    首頁 > 國際

    國會同志倒戈 川普控制力鬆動

    2026/01/10 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（右）在國會山莊召開記者會，指責川普總統未獲國會授權就對委內瑞拉擅自動武。（路透）

    美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（右）在國會山莊召開記者會，指責川普總統未獲國會授權就對委內瑞拉擅自動武。（路透）

    儘管美國共和黨以些微差距控制國會參眾兩院，以及川普總統在共和黨內仍一人獨大，美國政治新聞網「Politico」報導，從國會共和黨人八日接連讓川普吃鱉來看，顯示川普對國會共和黨人的鐵腕掌控已大不如前，年底的國會期中選舉將成為檢驗川普執政的重要時刻。

    八日的這波府會間黨內互打的戲碼始於參議院，五名共和黨參議員倒戈與民主黨合作，以五十二票對四十七通過「戰爭權力法」決議，禁止政府未經國會授權對委內瑞拉採取軍事行動。此舉直接挑戰川普先前視為勝利的委國行動。川普當下批評倒戈者，但隔日改口取消原定第二波攻擊，理由是委內瑞拉與美國合作。

    八日稍晚，十七名共和黨籍聯邦眾議員與民主黨聯手，通過延長「平價醫療法」（俗稱歐巴馬版健保）補貼三年，這是川普最不願見的政策。同日參院兩黨也一致同意設立牌匾，表彰二〇二一年一月六日與攻入國會山莊的川粉暴民對抗的國會警察，與川普對該事件的敘事明顯不同。

    八日在投票時違抗黨意的國會共和黨人強調並非意在威嚇川普，而是維護過去一年來被削弱的國會權限。共和黨籍參議員楊恩堅稱，美國在委內瑞拉的任何軍事行動都應經國會辯論與授權，並指出川普當年競選時反對無止境戰爭，若美軍一直卡在委內瑞拉，將背離其結束海外衝突的主張。

    副總統范斯則批評戰爭權力法「虛假且違憲」，並否認川普對國會控制力減弱，認為倒戈多出於法律技術問題而非政策分歧。

    民主黨對共和黨鬧分裂額手稱慶。眾院少數黨領袖傑福瑞斯批評共和黨領導層未能專注於美國人生活成本飆升問題；參院少數黨領袖舒默則稱此舉是參院重申憲法權限、反擊川普專斷的關鍵一步。

