委國釋政治犯 川普取消二次行動

委內瑞拉8日起釋放多位重量級政治犯，當中包括2024年反對派總統候選人馬奎茲。（法新社檔案照）

川普仍警告「所有艦隻將留在原位」

委內瑞拉委自八日起開始釋放大批知名的重量級政治犯，其中包括二〇二四年反對派總統候選人馬奎茲與數名外國公民。此舉獲得美國總統川普九日公開讚揚，並宣布鑑於兩國正「良好合作」，他已取消原定對委國發動的第二波軍事打擊。

委國釋放反對派總統候選人馬奎茲

川普在「真實社群」發文，稱委國釋放政治犯釋出「尋求和平」訊息，並在石油與天然氣基礎建設上與美方進行良好合作，因此原先預期的第二波攻擊不再必要，但仍警告「所有艦隻將留在原位」。他並提到當日將與埃克森美孚、殼牌、雪佛龍等石油巨頭高層會晤，預期至少挹注一千億美元投資，外界認為川普欲爭取支持其委國計劃。

三日遭美軍抓捕的前總統馬杜羅，去年耶誕節曾釋放九十九名被控參與二〇二四大選後暴力行動的囚犯。委內瑞拉國會議長荷黑．羅德里格斯八日宣布有「大量」囚犯獲釋，未公布數字。他是臨時總統德爾西．羅德里格斯的兄長。據人權組織說法，獲釋者包括反對派領袖皮列里與候選人馬奎茲；擁有西班牙國籍的委內瑞拉知名人權活動家米格爾在內五名西班牙人也獲釋。

將見川普 馬查多想轉贈和平獎

儘管如此，總統羅德里格斯八日強調，委內瑞拉「並非臣服或被征服」。她在悼念美軍突襲行動中喪生的百餘名國民儀式上表示：「沒有人投降，當時我們為祖國奮戰到底。」

另一方面，川普接受「福斯新聞」訪問時透露，最快下週與反對派領袖馬查多會面，「我很期待和她打聲招呼」。他聲稱，馬查多有意將去年在挪威奧斯陸領取的諾貝爾和平獎「贈予」他。對此，挪威諾貝爾委員會明確澄清，諾貝爾獎無法轉讓。

川普另在訪問中宣示，「如今我們將展開對毒梟的地面打擊。這些毒

