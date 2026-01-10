台灣有準備 共軍無力斬首

中國人民解放軍東部戰區公布的影片顯示，去年十二月卅日東部戰區陸軍針對台灣北部與南部外海的預設靶區，進行遠程火箭炮實彈射擊演練。（路透）

路透報導 台灣擁完善防空與預警系統

美國總統川普派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，引發中國網友呼籲北京效法，以此作為控制台灣的序幕。然而「路透」九日引述分析家、學者與安全官員指出，對台灣發動「委內瑞拉式」攻擊相當棘手，除了台灣早已嚴陣以待，中國人民解放軍即便經過現代化，仍遠未做好準備。

台灣擁還有美國與盟友的支持

分析認為，若共軍計畫對台灣總統發動「斬首」，將面臨早有準備的對手。台灣不僅擁有完善防空與雷達系統，且很可能獲得美國及盟友支持。儘管中國多年研發先進武器，但能否妥善運用並建立有效指揮體系仍存疑。民進黨籍立委陳冠廷指出，「一旦此類行動出現問題，就會迅速升級為全面衝突，帶來極高政治與軍事風險」。他補充，台灣具備多層防空與預警系統，意味任何空中突擊或特種滲透行動在穿越台海時都可能提前曝光。

解放軍雖現代化 準備仍未足

美軍日前跨國抓捕馬杜羅夫婦的行動，展現久經沙場的空中優勢，包括匿蹤戰機、干擾敵防禦的戰機，以及提供即時情報的偵察無人機與衛星，成功掌握制空權。陳冠廷指出，相較之下，共軍「在聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力，以及高風險任務的實戰驗證方面，仍存在明顯差距」。

共軍作戰經驗能力 不如美國

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟也表示，儘管共軍近期加快部隊一體化進程，但與美國數十年累積的實力相比，仍只是小步前進。

去年十二月底，賴清德總統針對中國圍台軍演重申台灣決心捍衛主權、加強國防。去年十月，賴總統宣布「台灣之盾」（T-Dome）多層防空系統，效仿以色列「鐵穹」，採用偵攻一體機制提升殺傷率，並整合台灣自主研發「天弓」飛彈與美國提供的海馬士多管火箭系統（HIMARS）。去年七月，台灣軍方舉行保護台北主要機場免受敵方登陸的演習，使用便攜式「刺針」防空飛彈與坦克。

許瑞麟指出，中國已增添仿波音EA-18G「咆哮者」電子戰機、諾斯洛普格魯曼E-2D「先進鷹眼」預警機，但性能尚不明確。尤其中共在解放軍指揮體系中仍扮演重要角色，其有效性存疑，因分散的指揮控制層級至關重要，唯有此架構才能讓一線指揮官在瞬息萬變的軍事行動中擁有必要自主權。

台灣領導層 不敢掉以輕心

儘管共軍存在不足，台灣領導層仍不敢掉以輕心。一位不願具名的台灣高階安全官員表示，「我們沒有底線可以輕視他們，畢竟在經歷這場痛苦而震驚的事件後，中國也會尋找方法克服問題」。

