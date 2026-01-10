為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：美委與台海問題不能相提並論 若北京改變現狀 他會「非常不悅」

    2026/01/10 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普7日接受「紐約時報」專訪，稱美委與台海問題不能相提並論，若北京改變現狀，他會「非常不悅」。（法新社檔案照）

    美國總統川普7日接受「紐約時報」專訪，稱美委與台海問題不能相提並論，若北京改變現狀，他會「非常不悅」。（法新社檔案照）

    美國總統川普三日下令對委內瑞拉發動軍事突襲，成功抓捕委國前總統馬杜羅。外界擔憂，中國得以藉美方行動合理化侵犯、奪取台灣野心。川普七日接受「紐約時報」專訪談及此事，稱美委與台海問題不能相提並論，若北京改變現狀，他會「非常不悅」，也不認為中國膽敢在自己任內對台動武。

    自己任內 中國不敢對台動武

    被問及是否可能因替北京創造前例感到懊悔？川普主張，馬杜羅政權在他眼中產生的威脅，全然不同於中國國家主席習近平眼中的台灣，北京並無遭遇華府面臨的問題，「毒品可沒有流入中國，台灣也沒有敞開監獄大門，讓這些人湧入中國」。

    再被追問習近平視台灣為分離主義威脅，川普表示，「會怎麼做取決於他，但我已表明若真動手，我會非常不悅，也不認為他會這麼做」。至於是否可能趁近期的重大事件為契機攻擊台灣？川普說，習不會在他執政期間採取此類行動，「總統換人後或許會出手，但我不認為會在我還是總統時有所動作」。

    武器管制協議 必須納入中國

    中國駐美使館發言人劉鵬宇回應，台灣問題純屬中國內政，屬中國主權範圍；外交部發言人毛寧重申，台灣問題不容外部干涉。

    川普在將近兩小時的專訪中展現強人自信，聲稱作為三軍統帥，他行使全球權力的唯一限制是「自己的道德」。他明言「我不需要國際法」，但又補充「我遵守」，並強調由他決定何時適用。他認為國家實力才是大國競爭的決定性因素，而非法律、條約或國際規範。在其他議題上，川普再度主張美國應「擁有」格陵蘭，並強調未來任何武器管制協議必須納入中國。

