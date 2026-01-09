美眾院4委員會電郵系統 遭中駭侵

金融時報引述知情人士報導，中國駭客侵入美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」部分職員，以及負責外交、情報與軍事事務等委員會助理的電郵系統，但不確定是否取得議員本人的電郵內容。圖為美中戰略競爭特委會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾。（美聯社檔案照）

「金融時報」七日揭露，主導中國情報工作的「中國國家安全部」，透過針對北美的大範圍駭客組織活動「鹽颱風」（Salt Typhoon），在去年十二月侵入美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」、「外交委員會」、「情報委員會」和「軍事委員會」幕僚使用的電子郵件系統，是近年北京對華盛頓駭客活動強度與日俱增的最新事例。

可能掌握美國會議員電郵權限

中國國安部遭控數年來運作鹽颱風從事駭客行動，讓北京得以取得幾乎所有美國人未加密的電話、文字和音訊紀錄，部分案例中甚至能夠獲得電郵帳戶權限；鹽颱風過去數年也曾攔截美國高階官員通電。目前尚不清楚中方是否掌握國會議員電郵權限。

參議院情報委員會副主席華納去年十二月向「國防作家小組」警告對鹽颱風關注不足，「除非你使用加密裝置，否則他們能夠揀出我們之中任何一人的訊息」。前國家安全顧問蘇利文也曾向金融時報提及，美國電信公司面對鹽颱風的行動幾乎難以招架。

除了針對通訊領域的駭客活動，中國國安部和解放軍同步以「伏特颱風」（Volt Typhoon）鎖定美國基礎建設。聯邦調查局（FBI）及美國其他情報機構二〇二四年指控，受北京資助的伏特颱風滲透美國能源、運輸和通訊系統，作為未來與美國爆發潛在衝突的武器之一。

然而，由於加強通訊網路韌性所費不貲，美國電訊集團對於防備鹽颱風所挹注的資金和心力有限。華納點出，鑒於網路安全並非美國建立通訊網路時特別擔憂、考量的問題，使得相關建設尤其脆弱。

本要制裁中國國安部 川普暫緩

川普政府原要在去年就駭客問題對中國國安部發動制裁。只是隨著總統川普調整對中方針，保持穩定關係直到降低對中國稀土依賴，加上不希望危及四月的北京訪問行程，決定暫緩制裁。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥指控，稱中方堅決反對美方提出的無端揣測及控訴。中國外交部發言人毛寧八日透過電郵向「路透」回應，中方一貫反對且依法打擊駭客活動，但更加反對的是出於政治目的散播與中國有關的虛假訊息。

