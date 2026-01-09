共艦頻繁通過日周邊海峽 疑為實戰準備

共軍具備高度電波情報蒐集能力的815型電子偵察艦，近年來通過大隅海峽的次數明顯增加。（取自網路）

中國海軍艦艇通過日本鹿兒島縣外海「大隅海峽」的次數，在二〇二五年達到十五次，創下歷來新高。日本媒體報導，由於航空自衛隊正在建設「艦載機起降訓練」（FCLP）基地的馬毛島鄰近大隅海峽，未來可能遭到共軍監視。

海上自衛隊的前海上幕僚長武居智久更表示，共軍艦艇頻繁通過日本周邊海峽，目的不僅在於情報蒐集需求或累積經驗，更是為「台灣有事」的實戰行動做準備。

去年通過大隅海峽達15次

朝日新聞報導，防衛省在二〇〇三年十一月，首次確認有一艘共軍潛艦，在大隅海峽浮上海面航行，二〇一二年四月時隔九年，再次確認有共軍巡防艦等通過。二〇一二年至二二年之間，每年通過次數僅約〇至四次，但從二三年起逐年增加，二三年達到七次，二四年達十次，二五年更攀升至十五次。通過的艦種也多樣化，包括055型飛彈驅逐艦、815型電子偵察艦等。

大隅海峽位於九州鹿兒島縣大隅半島與種子島之間，被指定為特定海域，領海寬度縮小為三海里，因此海峽中央存在公海區域，以便國際商船與大型油輪等自由航行，外國軍艦依國際法也可自由航行。

可監視艦載機訓練基地

不過，航空自衛隊正在建設「艦載機起降訓練」基地的馬毛島，就位於大隅海峽。該基地預計二〇三〇年三月完工，屆時將用於美軍航空母艦艦載機等起降訓練。

報導指出，共軍具備高度電波情報蒐集能力的815型電子偵察艦，近年通過大隅海峽的次數明顯增加。基地完工後，艦載機進行起降訓練時，飛行員與基地之間的無線通訊可能遭到被動接收。防衛省高層也指出，中國軍方高度重視美國航艦與艦載機的相關情報，勢必會在海峽附近蒐集包括起降時的管制、戰機航跡等所有與航艦運作有關的資訊，可能迫使自衛隊重新檢討警戒監視，及領海外圍的警備體制。

對於共軍艦艇經由大隅海峽等日本西南群島的狹窄水域，進出太平洋或返回東海的情況急遽增加，前海上幕僚長武居智久向朝日新聞表示，自二〇一八年中國國家主席習近平要求軍方「全面強化實戰化軍事訓練」後，中國海軍活動應被視為以「台灣有事」的作戰構想為前提，已更接近為實戰行動做準備。

即使在二〇二二年新冠肺炎疫情期間，共軍仍大幅增加通過可避開日本領海、直接往返太平洋與日本海的海峽次數。若共軍航艦開始出現在連結伊豆諸島與關島的「第二島鏈」，威脅將不再僅來自於大陸方向，太平洋方向的威脅時代正在來臨，日本有必要將防衛構想擴展至第二島鏈。

