川普擴大退群 一口氣退出66國際組織

美國政府7日宣布退出66個國際組織及公約，包括聯合國氣候變化綱要公約。圖為聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），去年11月22日在巴西貝倫（Belem）落幕。（美聯社檔案照）

美國總統川普七日宣布，美國將退出六十六個國際組織，分別是卅五個非聯合國機構與卅一聯合國機構，包括被視為「基石級」氣候條約的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、聯合國人口基金（UNFPA），及致力性別平等與婦女賦權的「聯合國婦女署」（UN Women），理由是這些機構的運作與美國的國家利益相悖。歐洲聯盟對此表示遺憾。

川普在一份給其政府資深官員的備忘錄中，列出這六十六個國際組織，這些機構多為聯合國相關單位，涵蓋氣候、勞工、移民等領域，被川普政府視為推動「多元包容」與「覺醒意識」的項目。至於非聯合國體系的組織也未能倖免，例如「大西洋合作夥伴關係」、「國際民主與選舉援助研究所」及「全球反恐論壇」等均在名單之列。

該備忘錄寫道，就聯合國機構而言，退出意味在法律允許的範疇內，美國停止參與或資助這些機構。儘管美國國務院稱相關審查仍在進行中，但川普這波大規模退群，已反映出他長期以來對多邊機構，特別是聯合國的顧忌。川普曾多次質疑國際組織的效能、成本與當責，認為國際組織無法為美國利益服務。

退出氣候變化綱要公約

當中最引人矚目的是退出由全球一九八國在一九九二年簽署、旨在金援開發中國家的氣候變遷活動、同時也是巴黎氣候協定基礎條約的UNFCCC。UNFCCC締約國每年舉行氣候變遷大會（COP），去年在巴西舉行的第卅次大會（COP30）適逢川普回鍋白宮，美國並未正式派員與會，為卅年來頭一遭。川普向來對氣候變遷嗤之以鼻，首度執政時就宣布退出巴黎協定，儘管稍後被繼任的前總統拜登加回，但川普去年初重新上台後又宣布要二退。

歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉八日表示，歐盟對於身為全球第一大經濟體與第二大碳排放國美國決定退出UNFCCC，感到遺憾與惋惜。美國非營利環保組織「自然資源保護會」主席兼執行長巴普納則說，美國將是第一個退出UNFCCC的國家」。

