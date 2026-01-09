監管委內瑞拉 川普不確定多久

美國總統川普（左）表示，美方與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（右）領導的政府相處融洽，美方監管委內瑞拉的時間可能會持續數年之久。（法新社）

美國總統川普七日晚間表示，預計美國對委內瑞拉的「監管」及美國開採委國石油將持續數年；儘管目前委國臨時政府全由遭美國逮捕的前委國總統馬杜羅的人馬組成，但川普堅稱，委國臨時政府正提供美國所需的一切，避答為何不支持委國反對黨組成新政府。

重整計畫三階段 最終實現民主轉型

川普是在白宮橢圓形辦公室接受紐約時報記者近兩小時的專訪時，作上述表示。川普在專訪中並未就美國繼續控制委國政治會是三個月、六個月、一年、超過一年，提供確切時間範疇，「我認為會更久」。當被問到華府會要求直接監督委內瑞拉多久時，川普說，「只有時間才知道」。川普還說，美國將以非常有利可圖的方式重建委內瑞拉，「我們將使用、開採石油。我們將降低油價，我們將提供急需的資金給委內瑞拉。」

打算無限期主導石油銷售分配

就在川普發表此言之前數小時，美國政府官員表示，美國打算無限期主導委內瑞拉石油的銷售與收益分配，此為國務卿魯比歐對國會議員概述的三階段重整計畫的一環。根據該計畫，首先是穩定階段，確保馬杜羅被捕後國家不陷入混亂；其次是復甦階段，保障美國與西方企業進入委國市場，恢復石油生產；最後是過渡階段：推動國內和解、釋放政治犯，最終實現民主轉型。

民主黨議員強烈批評此舉形同「持槍搶奪石油」。眾議院前議長裴洛西質疑「這一切就是為了石油」。儘管國會共和黨人大多支持華府的行動，但共和黨眾議員貝肯呼籲應讓「合法當選的領導人」執政，而非扶植馬杜羅舊部。

但川普對委國目前與未來政情避而不談，包括未回答他為何承認馬杜羅的副總統羅德里格斯宣誓就任代理總統，而非支持委內瑞拉反對派領袖馬查多。川普也拒絕回答及是否與羅德里格斯通過話時，但稱魯比歐一直與羅德里格斯保持聯繫。此外，川普並未承諾委國何時會舉行大選，以及迴避為何不願支持美國承認的二〇二四年委國總統大選勝選者龔薩雷茲出任總統的提問。

龔薩雷茲在二四年代替遭馬杜羅政府打壓而無法參選的馬查多，成為反對派總統候選人。該場大選普遍認為是反對派勝出，但馬杜羅拒不認輸，堅稱自己連任成功繼續執政。

此外，川普也拒絕回答促使他對委國採取軍事行動的原因，也不願說明若委國政府阻止他取得石油、以及若拒絕驅逐中俄人員，是否會派遣美軍到委內瑞拉。「我沒法告訴你」，川普補充說，華府與現任委國政府處得很好。

川普在專訪期間還接到哥倫比亞總統裴卓的來電，甚至邀請紐時記者在場旁聽，但不得外洩內容。這通電話持續一小時，紐時稱似乎消除了對哥倫比亞動武的立即威脅。

