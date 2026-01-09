情勢險峻 美2027軍費擬增至1.5兆美元

美國總統川普警告，除非雷神技術（RTX）等國防承包商加快武器生產，否則將禁止其發放股息或回購股票。（路透檔案照）

川普打造「夢幻軍隊」 增幅高達50％

美國總統川普七日提議將二〇二七年國防預算從今年已創新高的九〇一〇億美元（約廿八兆台幣），大幅提升至一．五兆（約四十七兆）台幣，增幅高達約五十％，以便在「極度混亂與危險時刻」打造「夢幻軍隊」。

雖有關稅支撐 赤字鷹派議員反對

川普在社群媒體「真實社群」寫道，「為了我們的國家，尤其是在這極具混亂且危險的時刻，二〇二七年的軍事預算不應只有一兆，而是一．五兆」、「此舉將使我們得以打造應得的夢幻軍隊，更重要的是，無論對手是誰，都能維護我們的安全」。

川普表示，有賴去年對全球開徵的全面性關稅，使得一．五兆的預算成為可能。依據華盛頓智庫「兩黨政策中心」（BPC）統計，美政府去年從關稅和其它特種消費稅取得的總收入達到二八八五億（約九．一兆台幣），遠高出二〇二四年的九八三億（約三．一兆台幣）。

不過，儘管關稅確實帶來顯著實質效益，但尚不足以如川普聲稱，負擔涵蓋納稅人分紅、償還國債及增加軍事開支等各類財務支出。此外，要求更多的軍事預算，勢必得面對致力預算均衡的國會民主黨抵抗；即便是在共和黨內，也將引發拒絕大規模軍事開支的「赤字鷹派」議員反對。

川普同一天也發文，點名愛國者防空系統和戰斧巡弋飛彈的生產商、美國「雷神公司」（Raytheon）是「對戰爭部需求最消極，產量增加最緩慢，對股東利益而非美國軍事需求最積極的公司」。

點名雷神 不滿美軍火商產能落後

川普放話，雷神公司若不開始對設廠或設備等前期投資挹注更多資金，「那麼他們將無法再和戰爭部做生意」、「不僅如此，要是雷神想和美國政府有進一步商業往來，任何情況下都不得額外買回庫藏股，直到他們能夠把事情做好」。

白宮隨後發布一項行政命令，正式要求國防合約商不被允許發放股利或回購股票，直到「能夠依照時程和經費生產出卓越產品」，並下令戰爭部（國防部）長赫格塞斯卅天內依合約檢視產能低落且買入庫藏股的國防企業。遭列入監督名單的公司可以在收到通知後十五天內提交補救計畫給五角大廈審核。然而，只要戰爭部長認定補救計畫不具備足夠的成效，政府便能採取包括合約終止在內的補救措施。

川普與戰爭部對美國軍火商近年經費持續增加，產能卻不斷落後的現象大為不滿。八日公布的總統行政命令指責，數年來傳統國防合約商本末倒置，把投資人的收益置於國家戰士之上。川普也批評國防產業高層的收入「高得令人難以接受」，認為應限制在五百萬美元額度，與當前大型國防企業執行長兩千萬美元年薪行情差距甚大。行政命令要求未來合約中，管理層激勵薪酬必須與準時交付、增加產量與營運改善等條件掛鉤。

