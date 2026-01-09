為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日防相：中國對台動武不存在任何正當理由 小泉強調台灣議題和平方式解決 非透過武力

    2026/01/09 05:30 駐日特派員林翠儀／東京八日報導
    日本防衛大臣小泉進次郎8日強調，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。（美聯社）

    日本防衛大臣小泉進次郎8日強調，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。（美聯社）

    面對「美國對委內瑞拉的軍事行動，是否可能成為中國正當化對台灣動武理由」的提問，日本防衛大臣小泉進次郎八日強調，日本一貫立場是期待台灣議題以和平方式解決，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。

    美國對委內瑞拉發動突擊行動後，日本政府強調，將與七大工業國集團（G7）等緊密合作，致力推動委內瑞拉恢復民主並穩定局勢，對於美方行動的法律層面評價，保持不予置評的態度。但日本部分媒體和網路出現異議，批評美國違反國際法，還有政治人物擔心這將成為中國正當化對台動武的理由。

    小泉八日透過視訊連線參加富士電視台的新聞節目，前眾議院議員杉村太蔵提問，有人擔心美國對委內瑞拉的攻擊，會不會反而成為中國正當化對台灣動武的理由？

    對此，小泉回應說，日本並未改變一貫立場，即期待台灣議題能以和平方式解決，而非透過武力行使。他強調，中國對台動武在任何情況下，都完全不存在可被正當化的理由。

    日美同盟 許多勢力企圖分化

    他接著指出，不只是委內瑞拉，包括當前日本的周邊環境，放眼全球，有許多人對國際秩序抱持高度不安，但不論情勢如何發展，都須確實整備日本自身的防衛能力。目前有許多勢力都企圖分化日美同盟，甚至透過滲透媒體，以及在網路上進行資訊戰等各種策略，來形成輿論，他呼籲大家不要受騙。

    小泉預定下週訪問美國，正協調與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談。小泉表示，若包括電話協商在內，這將是雙方第四次會談，且以「約兩週一次」的頻率進行，在過往案例中「相當罕見」。

