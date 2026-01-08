抗議中國針對性出口管制 日要求撤回

日本政府針對中國政府宣布加強軍民兩用物資出口管制表達抗議，並要求撤回，但目前仍不確定管制品項是否包括稀土。圖為中國江蘇省連雲港。（路透檔案照）

中國政府宣布加強對日本的軍民兩用物資出口管制，日本政府發言人木原稔七日表示，「完全無法接受，極為遺憾」，已向中方提出抗議，並要求撤回。至於管制品項是否包括稀土，他表示，目前的具體對象仍不明確，有必要進一步細查與分析。

中加強管制軍民兩用物資

中國外交部發言人毛寧則再度要求日方撤回首相高市早苗對於「台灣有事」的「錯誤言論」，但並未證實稀土產品是否也在對日出口管制行列。

中國商務部六日宣布加強對日本的軍民兩用物資出口管制，產經新聞將此解讀為中國對日施壓新階段，相較於第一階段「避免赴日旅遊」措施，主要衝擊的是以中國遊客為對象、在日經營住宿、交通、餐飲「一條龍」服務的中資企業，但若全面啟動對日出口管制，日企恐難避免一波打擊。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，六日已向中國駐日大使館公使施泳提出抗議，指出這項「僅針對日本」的措施，「嚴重背離國際慣例，完全無法接受，極為遺憾」，並要求中方撤回。

彭博報導，中國政府列為軍民兩用的出口品項，涵蓋八百項以上，包括航太引擎零件、石墨及相關製品，以及特定的鎢鎳鐵合金等。

產經指出，雖然具體的管制品項尚未明朗，但有試算指出，日本自中國進口的相關品項，規模最多可能高達每年十兆圓（約二兆台幣）以上。高科技產品不可或缺的稀土若也被納入管制，汽車、電子零組件、醫療設備等廣泛產業恐將受到衝擊。

野村綜合研究所執行經濟學家木內登英指出，軍民兩用物項的廣義解釋可能包括：一、半導體、積體電路、電子零組件等電氣與電子產品；二、醫療設備、光學儀器等精密機械；三、電動車電池相關的鋰化合物、稀土等化學品；四、通訊設備；五、個人電腦及其周邊設備等。財務省統計，二〇二四年日本自中國進口總額為二十五．三兆圓，前述相關產品和設備約一〇．七兆圓，占約四成以上。

若擋稀土 日年產值恐減2.6兆圓

木內指出，若稀土遭限制，年產值恐減少二．六兆圓。雖然稀土本身的進口金額不高，但其間接影響極為巨大。日本企業雖已推動供應來源多元化，但目前仍有約六成需求依賴中國，尤其是電動車馬達所需的輔助材料鏑（Dy）與鋱（Tb）等重稀土，幾乎百分之百仰賴中國供應。

