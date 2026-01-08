馬杜羅餘黨 美盯上委內政部長

據稱川普政府已警告委內瑞拉內政部長卡貝友，若不配合美國要求，將成為下一個打擊目標。（法新社）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，著眼於維持委國局勢穩定，評估後選擇讓副總統羅德里格斯和效忠馬杜羅的政府高層暫時治理，不過，消息人士透露，川普政府已警告內政部長卡貝友，若不配合美國要求、維持秩序，將是美國下一個打擊目標。

不配合 就是下個目標

「路透」引述消息人士說法，在馬杜羅垮台後，美國出於避免委國陷入混亂，及馬杜羅核心圈可能發動政變，決定與馬杜羅盟友合作；掌控委國安全部隊的卡貝友正是少數效忠馬杜羅的委國官員，獲川普委以過渡時期治理之責。

卡貝友遭美國懸賞二千五百萬美元緝拿，由於他的人權記錄惡名昭彰，以及他和羅德里格斯之間的角力，美方擔心他會搞破壞正試圖迫使他合作，但同時也在設法最終將他逐出權力核心、甚至流亡。不過，除去卡貝友可能促使親政府武裝團體「集體」（Colectivo）份子走上街頭，掀起華府欲極力避免的混亂局勢，這批馬杜羅政權支持勢力的反應，或許取決於他們是否感受到被保護。

消息人士透露，美國已經透過中間人警告卡貝友，若他抗拒，就可能面臨類似馬杜羅的命運。美國可能的下一波打擊目標名單還包括國防部長帕德里諾，同遭美國以涉嫌毒品走私起訴，懸賞一千五百萬美元捉拿。美國官員認為，控制委國武裝部隊的帕德里諾，不像卡貝友那麼意識形態，更有可能依照美方立場行事，同時尋求自己安全脫身，因此，他與美國政府配合，是避免權力真空的關鍵。

美國政府和政府的中間人，也正尋求拉攏其他委國高層和次級官員，為建立一個默許美國利益的政府鋪路。

消息人士說，川普接受中情局（CIA）機密評估，認定馬杜羅的幾名最核心心腹，此刻最適合以過渡性質管理該國，獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多，則被認為無法使局勢夠穩定，讓美國不需派兵進駐，以及美國石油公司能立即取用該國石油資源。

