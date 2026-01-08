烏克蘭戰後安保承諾 35國點頭

主要由歐洲國家組成的挺烏「志願者聯盟」6日在巴黎召開峰會，美國代表也首度表態，支持為烏克蘭共同提供安全保障。圖為出席峰會的法國總統馬克宏（中）、烏克蘭總統澤倫斯基（左三）、英國首相施凱爾（右二）、義大利總理梅洛尼（右一）。（法新社）

志願者聯盟「巴黎聲明」 法英德願駐軍

烏克蘭六日取得第一個戰後安保承諾，挺烏歐洲盟國願意在烏克蘭與俄羅斯停火後，提供烏國安全與軍事保障，其中包括法、英、德都有意願駐軍烏克蘭，美國則將主導停火監督與查核機制，其他國家也承諾加強烏國安全。但俄羅斯早已言明，不接受任何允許北約組織（NATO）國家駐軍烏克蘭的和平協議。

美主導停火監督與查核機制

烏克蘭總統澤倫斯基是在巴黎與卅五個挺烏國家組成的「志願者聯盟」會商戰後安保時，簽署各國表達有意願協助烏克蘭安保的「巴黎聲明」；其中英法同意在停火後於烏國各地設立軍事中心，並建造受到保護、存放武器與其他支援烏軍之裝備的設施；至於美國則帶頭監督任何的最終停火、成立一個特別委員會處理任何違反停火，責任歸屬與並決定補救之道，以及對烏軍提供一定程度的訓練。

至少廿國承諾陸海空支援

法國總統馬克宏透露，法國已準備派遣數千名士兵參與多國部隊，但明確指出這些部隊不會部署在前線。他還表示，至少有廿個國家已承諾在陸、海、空領域派兵支援。德國總理梅爾茨說，德國不排除任何參與形式，可能考慮在烏克蘭鄰國部署軍隊。至於土耳其已承諾將協助海上安保。

澤倫斯基在記者會上表示，此協議是他期望的承諾中的頭一個，而今烏克蘭在和平協議下的「安全架構」終於成真，「這是往前進超級一大步」。美國特使魏科夫則說，川普總統力挺烏克蘭與和平協議，美國會支持烏克蘭人助其獲致最終和平。

挺烏各國領導人在正式聲明中還誓言，會以金錢與武器支持烏軍，以及防止俄國日後再次侵犯烏克蘭，做出「有約束力的承諾」。

但目前看來任何形式都停火仍遠在天邊，因為俄羅斯並未參與談判，且已表明不會同意任何內容包括北約駐軍烏克蘭的協議。英國首相施凱爾說，普廷並未展現已準備好迎接和平，並稱指責俄國近幾週對烏克蘭的攻擊「太可怕」，只會讓挺烏各國更為堅定決心。

