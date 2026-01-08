川普促委內瑞拉 驅逐中俄勢力 5千萬桶原油出口美國 28億美元資金由川普掌控

川普政府已向委國臨時政府提出恢復原油生產的三項條件，首先就是驅逐中國、俄羅斯等國勢力。圖為代理總統的委國副總統羅德里格斯（中）在總統府舉行部長會議。（法新社）

美國總統川普六日表示，委內瑞拉將向美國出口多達五千萬桶原油，市值約廿八億美元。消息人士透露，川普政府已向委國臨時政府提出恢復原油生產的三項條件，首先就是驅逐中國、俄羅斯等國勢力。

「美國廣播公司新聞網」七日獨家報導，根據三名消息人士說法，白宮向委國臨時總統羅德里格斯提出的三項條件，第一是驅逐中、俄和伊朗、古巴四國勢力並切斷經濟關係；第二，委內瑞拉必須同意與美國獨家合作生產石油，並且在銷售重質原油時以美國優先。

消息人士指出，國務卿魯比歐五日在閉門簡報中向國會議員強調，委國現有油輪已滿載，若無法出售石油儲備，數週內財政將崩潰，美方因此能迫使委方接受。參議院軍事委員會主席韋克爾證實，政府意圖「控制委國石油」，但無需派遣地面部隊，目標是讓石油在公開市場銷售，而非「免費送給中國」或運往哈瓦那。白宮未否認此說法，國務院則未回應。

川普六日發文，委國臨時政府同意向美國出口三千萬到五千萬桶原油，將以市價出售，這筆資金將由川普親自掌控，以確保能用於造福兩國人民。五千萬桶原油市值約廿八億美元。川普表示，這些原油會直接送往美國卸載，他已指示能源部長「立即」執行相關計畫。

彭博：重擊關係密切的中國

彭博報導指出，這是自馬杜羅被捕後，美國進一步尋求擴大在委內瑞拉和更廣泛區域的經濟影響力，也是對委國石油最大買家和關係密切夥伴中國的一記打擊。分析家認為，川普政府強勢重申門羅主義，將對中國有深遠影響，可能迫使中國重新評估對拉丁美洲天然資源的依賴策略。

