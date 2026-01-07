擴大對日施壓 中國祭出「稀土牌」

中國商務部宣布，將強化對日本出口軍民兩用物資的管制，對象可能包括稀土相關品項，被視為針對日本首相高市早苗就「台灣有事」發言的反制措施。（法新社檔案照）

中國對日本施壓終於祭出「稀土牌」。中國商務部六日宣布，將強化對日本出口軍民兩用（dual-use）物資的管制，對象可能包括稀土相關品項。日本媒體報導，此舉被視為針對日本首相高市早苗就「台灣有事」發言的反制措施。

高市去年在國會答詢時提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，中國要求她撤回發言，並祭出多項反制措施，包括呼籲中國民眾避免赴日、削減航班，以及延後日本電影上映、取消日本藝人演出等，但效果有限。

請繼續往下閱讀...

稀土出口管制被視為中國的王牌，二〇一〇年日中發生釣魚台撞船事件後，中國在短期內中止對日出口稀土，造成日本經濟損失達數千億圓。

強化軍民兩用物資管制

中國商務部發布公告，即日起嚴格執行對日軍民兩用物資的出口管制，不僅禁止向日本涉及軍事的客戶出口，凡是有助於提升日本軍事能力的出口，也一律禁止。

商務部發言人說明加強管制的背景，聲稱「日本領導人就台灣問題公然發表錯誤言論，暗示可能對台海局勢進行武力介入」，並強調這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違背「一個中國」原則。儘管商務部並未明確說明是否包括稀土，但包括鏑（Dy）在內的重稀土，被視為從電動車到武器系統等各類高科技產品不可或缺的關鍵材料。

事實上，中國商務部去年四月就曾以「維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務」為由，將七種中重稀土品項列入管制清單，並業者出口需申請許可。

日本政府目前對此尚無回應，但在經歷二〇一〇年的稀土風波後，日本開始投資越南、印度、澳洲等稀土專案，並推動稀土回收技術及增加庫存，以降低風險。日本政府本月也將開始對南鳥島海底稀土礦床進行試採。

共同社報導，根據日本能源・金屬礦物資源機構（JOGMEC）資料，二〇二四年日本稀土進口來源中，中國占比高達七十一．九％，越南為十五．四％，法國為六％，顯示日本仍高度依賴中國稀土供應。

若中國對日本全面或實質性禁運稀土，短期內可能對日本產業造成衝擊，但中國自身也將承擔相當可觀的損失與中長期風險，畢竟日本是中國中高端製造鏈的關鍵客戶與合作方，中國對日本禁運稀土，將加速日本企業減少對中投資、技術合作，以及供應鏈的「去中化」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法