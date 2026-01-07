美封鎖持續 委面臨新一輪經濟崩潰

美國的封鎖估計將導致委內瑞拉今年逾7成石油產量停產，重創其主要公共收入來源，並可能引發人道危機。委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）恐裁員數萬人，並大幅削減員工福利。（美聯社檔案照）

「紐約時報」指出，美國對委內瑞拉能源出口實施的部分封鎖，預計將導致該國今年逾七成石油產量停產，重創其主要公共收入來源，並可能引發人道危機。委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）恐裁員數萬人，並大幅削減員工福利。

儲油空間枯竭 經濟衰退惡化

川普政府上個月起針對運送委國原油至亞洲的油輪進行封鎖，致使PDVSA出口癱瘓。為維持油井運轉，公司將原油轉入儲油罐，甚至將港口油輪改為浮式儲油設施。然而，此舉僅能爭取短暫時間，剩餘儲油空間預計本月底即告枯竭。若封鎖持續，日產量將從去年底約一二〇萬桶驟降至不到三十萬桶。

委國政府設想的最壞情況是，今年全國石油產量僅限於美國雪佛龍公司在委國營運的油田—該公司持有川普政府頒發的特殊許可證，是自上月十一日封鎖以來唯一持續出口石油的企業。此局面將迫使PDVSA大規模裁員與削減福利。近年委國經濟雖在多年惡性通膨與糧食短缺後出現溫和復甦跡象，但川普的經濟施壓政策已扼殺此進展，恐使預期中的經濟衰退惡化為新一輪經濟崩潰。

據丹佛大學委國經濟專家估計，石油出口約佔委國公共收入四成，且石油業對整體經濟影響更廣，因多數經濟活動皆仰賴原油收入。

川：18月內讓委國增產石油

「路透」指出，官方數據顯示，委國擁有全球最大石油儲量，高達約三〇三〇億桶，佔全球十七％，超越沙烏地阿拉伯。但受數十年管理不善、投資不足與制裁影響，產量遠低於產能。去年平均日產僅約一一〇萬桶，佔全球僅一％，相當於美國北達科他州產量。

川普五日在「美國國家廣播公司新聞」（NBC News）採訪中表示，他預計十八個月內能讓委國增產石油，以挽救重創的經濟，「我們必須讓這個國家先恢復元氣，我們必須先整頓這個國家，不能馬上舉行選舉」。川普也提到，若美國石油公司能重返委國，美國將透過某種方式予以補償。

然而，萊斯大學拉丁美洲能源計畫主任莫納迪表示，全球石油巨頭乃至中小型企業雖關注局勢，但前提是當地須具備政治穩定與政策明確性。若要恢復至歷史高峰產量，所需投資恐高達一千億美元，耗時約十年，且假設期間企業能無障礙運作。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（左）5日在其兄長、國民議會議長豪爾赫‧羅德里格斯（右）主持下，正式宣誓就任代理總統，馬杜羅之子、現任國民議會議員蓋拉（中）也在場見證。（法新社）

