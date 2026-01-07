效法川普？ 習動武風險遠高於美

美國逮捕馬杜羅將考驗中國聲稱可在不追隨美國路線的情況下，在解決全球重大議題上發揮作用的說法，簽署中國國家主席習近平提倡的「全球安全倡議」的拉丁美洲國家，現在可能會懷疑這份協議將能如何保護他們。圖為馬杜羅（右）2023年9月訪問中國，與習近平（左）會晤。（路透檔案照）

美國總統川普派兵捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並押送至紐約接受毒品恐怖主義審判，促使外界討論中國國家主席習近平是否可能對台灣如法炮製。不過，「彭博」六日分析，中國面臨的風險遠高於美國，尤其是一旦動搖全球科技供應鏈，可能遭各國強力反制。路透另指出，中國是凝聚全球輿論反對美國對委行動的關鍵，這考驗中國在外交努力上的極限。

對台動武 動搖全球科技供應鏈 將遭各國強力反制

請繼續往下閱讀...

彭博分析，美國在「自家後院」以有限代價拘捕一名獨裁領袖，但中國若試圖攻佔或封鎖台灣，極可能招致西方大規模制裁，如同俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇的經濟反制，對長期經濟低迷的中國將造成巨大衝擊。尤其關鍵在於，台灣掌控全球最先進晶片產能，一旦出口受限，全球科技供應鏈將嚴重受創，引發更強烈國際反彈。

新加坡外交部前常任秘書比拉哈里在臉書發文指出，「中國不可能指望對台動武而不引發任何實質反制，無論你怎麼看中國領導層，他們絕不會拿共產黨的正當性當賭注」。儘管習近平近年積極推動中國軍力現代化，但升級後的部隊仍未經實戰考驗，若真的對台動武，還得考慮美國、日本、澳洲、南韓等美國盟友可能介入。

從中國對馬杜羅被捕初步反應看，北京有意塑造自身為全球「穩定燈塔」，避免高風險軍事行動。「路透」指出，美軍深夜從首都帶走中國「全天候」戰略夥伴領袖，考驗北京能否在不仿效華盛頓軍事路線的前提下，在全球熱點問題上發揮影響力。中國—全球南方項目主編歐瑞克表示，中國雖難提供委內瑞拉大量物質支援，但在聯合國及開發中國家間引導輿論反對美國，仍具關鍵作用。過去中國透過貿易與投資維繫與辛巴威、伊朗等受制裁國家關係，展現戰略韌性。

恐失去伊、委原油 中面臨多重危機

「日經亞洲」分析，中國過去十年深化與拉丁美洲經濟連結，川普突襲推翻馬杜羅，打亂北京區域布局。尤其當前伊朗局勢不穩，若政權更迭導致原油中斷，作為最大買家的中國將被迫另覓來源。原本資源豐富且親中的委內瑞拉是理想替代選項，如今卻被美國宣稱將由其「治理」。

美國前副總統錢尼中東顧問沃姆瑟指出，北京正面臨罕見多重危機：同時失去伊朗與委內瑞拉原油供應的可能性，對中國經濟恐具災難性影響—兩國油價皆低於市場水準，使中國享有「巨大經濟利益」。此外，委國防空系統主力為中國製雷達，卻未能偵測或攔截美軍行動，令中方困惑。此情況與伊朗遭以色列和美國打擊時相似，「再次凸顯中國、俄羅斯、伊朗製武器的弱點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法