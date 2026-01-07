馬杜羅出庭控綁架 高喊清白

美國司法部公布最新起訴書，指控馬杜洛涉嫌串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置，以及串謀持有機槍和毀滅性裝置等4項罪名。（路透）

串謀讓數千噸古柯鹼流入美國

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯三日在住處遭美軍突襲逮捕後，五日首次於紐約聯邦法院出庭。面對「串謀毒品恐怖主義」在內四項罪名指控，馬杜羅主張清白無罪，聲稱自己是遭到「綁架」的委內瑞拉總統，「我是戰俘」。

妻兒與14前現任官員同罪名起訴

由紐約南區聯邦檢察官克萊頓簽署的廿五頁起訴書寫道，委內瑞拉領導層廿五年多來，濫用公職並腐化合法機構，輸出古柯鹼流入美國，馬杜羅則位居這樁腐敗行動的前列，自入主委國政府之初，便與其共犯利用非法取得的權力，將數千噸古柯鹼運入美國。

馬與6犯罪集團勾結 被控4項罪名

起訴書指出，馬杜羅與哥倫比亞革命武裝部隊（FARC）及民族解放軍（ELN）等六個不同的犯罪、毒品販運集團存在聯繫。被指控的罪名分別為「串謀毒品恐怖主義」、「串謀走私古柯鹼」、「持有機槍和破壞性裝置」及「串謀持有機槍和破壞性裝置」，各項罪名最高皆可判終身監禁。

馬杜羅與另外十四名前、現任委內瑞拉官員已於二〇二〇年以遭同罪名起訴。此次的被告則列有六人，包括佛羅雷斯、兒子馬杜羅．蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）、內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）以及一名前委國官員和一名幫派領袖。

根據起訴書，蓋拉被控在二〇一七年運送數百公斤古柯鹼至邁阿密，並與其毒品走私同夥商討，把無法在邁阿密販賣的低品質古柯鹼運往紐約；安排在鄰近邁阿密的地點將一批五百公斤的古柯鹼從貨櫃卸載，利用廢金屬裝運櫃走私進入紐約的港口

夫妻囚衣腳鐐 頭戴麥克風透過翻譯受審

馬杜羅與佛羅雷斯五日一早在嚴密戒護下，從布魯克林搭乘直升機赴曼哈頓後乘坐裝甲車，中午前進入法院。兩人皆穿著囚服並戴上腳鐐，頭戴麥克風透過翻譯受審。

馬杜羅先是宣稱「我自一月三日被綁架到此」、「從我在卡拉卡斯的住處遭抓捕」。被問及是否認罪時，馬杜羅宣告「我是無辜的，我沒有罪，我是正派之人，我是我國的憲法總統」；表明自己為「委內瑞拉第一夫人」的佛羅雷斯也主張無罪。馬杜羅離開法庭時，旁聽群眾稱他「非法總統」，他回應：「我是被綁架的總統，我是戰俘。」

馬杜羅辯護律師波拉克在華盛頓享有聲譽，委託人包括「維基解密」創辦人阿山吉，波拉克在此案中向美國司法部爭取到認罪協定，阿山吉最終得以保釋出獄返國。波拉克主張，馬杜羅是主權國家元首，具備該身分職務所擁有外交豁免權，預料會對馬杜羅遭遇的「軍事綁架」合法性進行爭辯。不過，美國政府並不承認包括二〇二四年選舉在內馬杜羅的勝選合法性。

遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，5日首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱清白無罪，並堅稱仍是委國總統與第一夫人。（路透）

