川普︰不滿普廷殺太多人

改口稱不信烏國攻擊俄總統官邸

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基去年十二月廿八日會晤，對達成烏俄和平協議表達樂觀態度後隔日，莫斯科突然指控基輔發動無人機空襲總統普廷官邸。川普起初相信俄方說法，但在中央情報局（CIA）判斷俄國指控不實後，四日表明「我不相信發生過這起攻擊」。

川普結束兩週假期返回白宮，在「空軍一號」上回應記者提問時指出，普廷官邸遇襲的消息傳出時，當下沒有人知道是否為真；而美國官員查證後斷定，儘管普廷官邸周邊有狀況，但官邸本身並未遭烏方鎖定。

川普三日在佛羅里達州海湖莊園，針對美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜羅召開的記者會上，已對普廷展現強硬立場，直言「我對普廷感到不滿，他殺害了太多人」。被問到是否在去年底與普廷通話時曾討論委國議題，川普說，「我們從沒談過馬杜羅」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫指控，烏克蘭試圖以無人機攻擊普廷位於諾夫哥羅州（Novgorod）的官邸，克里姆林宮將因此調整談判立場。基輔當局強烈駁斥俄方指控，歐洲也抨擊莫斯科企圖削弱和平談判進程。川普起初對此事表示「非常憤怒」，但在聽取中情局局長雷克里夫簡報後，在社群媒體轉發一篇紐約郵報社論，內容大力抨擊普廷「選擇謊言、仇恨和死亡」。

伊朗最高領袖 傳擬定逃俄計畫

另一方面，由於源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮持久不退，川普也警告伊朗，若抗議活動再有更多人喪生，美國將對德黑蘭發動「嚴厲打擊」。「以色列時報」則引述英國「泰晤士報」報導，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已擬定「B計畫」，一旦政權垮台，他將與助手及兒子穆吉塔巴（Mojtaba）等家人逃往俄國首都莫斯科。

二〇二四年十二月，敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革時，時任敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）也選擇逃往莫斯科。阿塞德是普廷及哈米尼的盟友。

