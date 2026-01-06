委國欠北京200億美元 恐成呆帳

2026年1月2日，委內瑞拉總統馬杜羅（右）在總統府觀花宮（Miraflores Palace），會見中國拉美事務特別代表邱小琪（左）。（路透）

美國總統川普對委內瑞拉發動軍事攻擊，生擒總統馬杜羅夫婦，在委內瑞拉有龐大利益的中國可能首當其衝。香港媒體分析委國變天對中國可能造成三大影響，包括雙邊貿易、中國尚未收回的債權，以及中國企業在委國的投資。中國在拉丁美洲的影響力因此面臨嚴峻考驗，並對該地區與北京的往來產生「寒蟬效應」。

拉美與中往來各國 產生寒蟬效應

香港網路媒體「香港01」報導，委內瑞拉連接加勒比海和大西洋貿易路線，使其成為中國「一帶一路」倡議的天然節點。中委經貿關係自前總統查維斯（Hugo Chavez）時代起迅速深化，二〇〇〇年代初期升級為戰略夥伴關係，二三年進一步提升為「全天候戰略夥伴關係」。

請繼續往下閱讀...

石油是委國與中國商業關係的主要支柱。委內瑞拉擁有超過三千億桶的世界最大石油儲量，近年來對中國石油出口佔比上升，二五年十二月每日進口量創紀錄，超過六十萬桶，中國已成為委內瑞拉最大石油買家。

委內瑞拉新政府上台後，可能減少對中貿易，轉向美國市場，以換取解除制裁和經濟援助。中國私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。中國需要尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

另一個影響是中國在委內瑞拉尚未收回的債權。二〇〇七年起，中國透過中委聯合基金等向委國提供超過六二〇億美元的貸款，委國則以「石油換貸款」形式償還。委內瑞拉已成為中國最重要的債務國，佔中國分配給整個拉丁美洲地區資金的四十五％。自二〇一五年以來，中國拒絕向委內瑞拉提供新的信貸額度。目前未償估計約二〇〇億美元，多為原油掛鈎債務。

中企營運風險增 面臨被迫退出

報導指出，馬杜羅倒台後，新政府可能會質疑部分貸款的合法性，指責馬杜羅政權腐敗和管理不善，尋求重組或減免，以獲得國際貨幣基金（IMF）和西方援助。委國新政府也可能配合美方凍結資產或施加二次制裁，阻礙債務回收，中國的債權回收不確定性增大。

此外，中國也有不少企業活躍於委內瑞拉的電信、能源、基礎設施和「一帶一路」計畫，包括華為在委內瑞拉投資廿多年，為委國提供網路轉型、手機生產和安保系統，與委內瑞拉國有電信企業CANTV關係密切。委國新政府可能限制或審查中企合約，增加中企營運風險，甚至被迫退出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法