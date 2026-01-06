魯比歐︰不容西半球成為敵人基地

美國國務卿魯比歐（法新社檔案照）

制裁委國油輪行動不會中斷

美國三日對委內瑞拉發動「絕對決心行動」，生擒委國總統馬杜羅，美國總統川普事後聲稱將暫時「接管」委內瑞拉，引發美國內部和國際社會譁然。國務卿魯比歐四日做出澄清，將重點置於華府對西半球的掌控及石油利益，並強調「這裡是西半球，是我們生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

魯比歐接受哥倫比亞廣播公司新聞網專訪時，被問及美國如何規劃管理委內瑞拉時，並未提出明確方案或計畫，僅強調華府仍會對甫上任的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）施加影響力，美軍對遭制裁油輪進出委國的隔離行動不會中斷，直到該國石油產業開放以美國企業為主的外國投資為止。

魯比歐提到，美國過去一段時間在加勒比海集結的軍力，「是當代歷史，尤其是在西半球最大規模海上部署之一」，部署規模不會隨著成功抓捕馬杜羅而終止，將持續執行封鎖，以癱瘓委國政權創造收益的能力。魯比歐將重心置於這次「絕對決心行動」帶來的潛在石油利益，強調委國的國營石油公司需要進行再投資，「他們顯然沒有能力再次重振產業」，「他們需要來自私人企業的投資，這些公司只在特定保證和條件下注資」。

後來在國家廣播公司新聞網的訪談中，魯比歐認為外界對川普「接管」委內瑞拉的說法過於執著，強調美方所做的不是接管，而是執行委國事務的政策。「紐約時報」引述白宮官員說法報導，魯比歐已解釋川普所說「接管」一詞的含意，兩人的言論並不矛盾，川普幕僚團隊也會持續與當前委國領導層進行外交合作。

絕對決心行動與川普、魯比歐的公開論述，引發部分人士對於美國重拾「砲艦外交」和十九世紀帝國主義路線的擔憂。對於美國主宰西半球的構想，魯比歐直言，「我們就生活在此，不會允許西半球成為美國的敵國、競爭者和對手的行動基地」。當前被視為華府最大對手的中國、俄羅斯與馬杜羅政權關係密切，中國是委國石油產業最大投資者，中企採購的石油量達到委國出口八成。

古巴領導層「必須被剷除」

被問及委國盟友古巴是否為下個目標時，魯比歐並未排除可能性，直言哈瓦那政權是「一個大麻煩」。具有古巴血統的魯比歐過去數十年一貫主張，哈瓦那領導層「必須被剷除」，推翻馬杜羅政權則有助於古巴改革。

至於行動未獲得國會授權的爭議，魯比歐在美國廣播公司新聞網訪問中申明，對委內瑞拉的行動屬於「執法行動」，抓捕馬杜羅不需要獲得國會授權。

