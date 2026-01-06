川普警告委國代總統︰拒配合會比馬杜羅更慘

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（中）4日發文表示，希望與美國建立主權平等且互不干涉、相互尊重的關係。（法新社）

要求羅德里格斯 開放石油產業 阻止毒品販運

美國出動軍隊扣押委內瑞拉總統馬杜羅後，委國暫由副總統羅德里格斯代理總統職務。不過，美國總統川普四日警告，若羅德里格斯不在開放石油產業及阻止毒品販運議題上配合美國，他可能下令再次發動攻擊。在此情形下，羅德里格斯在馬杜羅被捕後雖一度對美言辭強硬，但隨後軟化立場，表達與美國建立「平衡關係且相互尊重」的期望。

在羅德里格斯獲委國最高法院和軍方確認為代理總統後，川普再次發出警告，聲稱「如果她（羅德里格斯）不做正確的事，她將會付出重大代價，可能比馬杜羅還要嚴重」。反之，只要華府的目標能夠實現，華府願意與馬杜羅政府其他成員合作。川普也暗示，「我們正在當家作主，我們要奪回他們偷走的東西」，美國石油公司將重返委國，重建該國的石油產業，「他們將花費數十億美元，把石油從地下開採出來」。

當被問及他需要羅德里格斯提供什麼協助時，川普直言，「我們需要完全的准入，我們需要獲得委國的石油和其他資源，以便我們重建這個國家」。

川普政府官員將逮捕馬杜羅的行動描述為執法行動，旨在追究馬杜羅在美方二〇二〇年對他提出的毒品恐怖主義控罪責任，包括指揮古柯鹼販運路線，利用軍隊保護毒品運輸，庇護暴力販毒集團，並利用總統府設施轉移毒品等。不過，川普表示，行動還有其他因素，包括委國移民湧入美國，以及委國幾十年前決定將美國石油利益國有化等作為。

羅德里格斯一開始否認川普稱她願意「合作」的說法，譴責美國的逮捕行動，要求釋放被「綁架」的馬杜羅。不過，羅德里格斯四日在社群平台Telegram發文表示，希望與美國建立基於主權平等且互不干涉、平衡且相互尊重的關係，「我們邀請美國政府在國際法架構下，共同推動以共享發展為導向的合作議程」。她還向川普喊話，「我們人民和區域需要和平與對話，而不是戰爭」。

金融時報；華府早已規劃 由羅德里格斯掌過渡政權

「金融時報」披露，華府的委國過渡政權規劃，早就以羅德里格斯為核心，因為她精明幹練、與石油產業關係密切，並非馬杜羅的傀儡。一名在委國有投資的美國投資人表示，川普政府早就透露，過渡計畫一直圍繞羅德里格斯展開，因為在與美國的各項談判中，她始終是最能建設性溝通的一方。另一名在委國有商業往來的人士也說，美國評估的結論是，唯一具備技術、政治和區域整合能力可以執行任務的人，就是羅德里格斯及其團隊。

卡拉卡斯一名外交官說，羅德里格一開始的強硬言辭旨在鞏固權力並安撫強硬派，因為她不是容易被接受的人選。報導指出，羅德里格斯現在正走鋼索，一方面必須安撫國內輿論，另一方面得面對川普時而稱許、時而威脅。

