川普點名哥、墨 下個動武目標

接連投下震撼彈 稱古巴瀕臨垮台 再提格陵蘭併入美國

美國總統川普下令美軍捉拿委內瑞拉總統馬杜羅後，許多與川普對立的國家領袖被視為潛在目標。川普四日受訪時，也直接威脅要對哥倫比亞和墨西哥採取軍事行動，暗示古巴的共產主義政權搖搖欲墜，並再次提及丹麥自治領土格陵蘭應該成為美國的一部分，在國際間接連投下震撼彈。

遭控製毒賣到美國 哥國總統︰停止誹謗

川普在談及哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）時表示，「哥倫比亞也病得很重，由一個病態的男人統治，他喜歡製造古柯鹼並賣到美國，他這種日子不會太久了」。當被追問美國是否會對哥國採取軍事行動時，川普更直言「這聽起來不錯」。裴卓隨後透過社群平台X駁斥這些指控，稱他的名字「沒有出現在法庭紀錄上」，要求川普停止誹謗，「你不該這樣威脅一位出身於武裝鬥爭、隨後又從哥國人民爭取和平的奮鬥中所產生的拉丁美洲總統」。

川普在被問到對委國的行動是否也向古巴傳達某種訊息時，川普說古巴是個「有意思」的案例，但古巴在失去馬杜羅這位盟友後，已失去由委國高度補貼的石油供應，哈瓦那「很難撐下去、已瀕臨垮台」，「我認為我們不需要採取任何行動，（古巴）局勢看起來正在走下坡」。美國國務卿魯比歐則表示，古巴正由「無能且年邁昏聵的人」統治，許多協助馬杜羅的人都來自古巴。

川普也再次主張，北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥自治領土格陵蘭島，應該成為美國的一部分。當被問到美軍在委國的行動對格陵蘭發出何種訊號時，川普表示，「他們要自己去理解，我真的不知道。但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為了防衛而需要它」。

丹麥總理籲川普 停止兼併的幻想

丹麥總理佛瑞德里克森隨即反擊，「我要向美國把話說清楚，所謂美國應該接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。我在此嚴正要求美國，停止威脅你們長期的親密盟友，並停止威脅另一個國家的人民。」格陵蘭總理尼爾森同樣怒斥，「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預掛鉤時，這不僅大錯特錯，更是對我們的不尊重」。他還在社群平台發文，稱川普的言論「夠了」，要求川普「停止施壓、停止影射、停止兼併的幻想」。

西班牙與拉美五國聲明 拒美推翻馬杜羅

針對川普聲稱華府將「治理」委國並開採其石油，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、烏拉圭等五個拉美國家和西班牙發表聯合聲明，表達「拒絕」美軍推翻馬杜羅，並對任何「企圖控制政府、行政或外國勢力侵佔天然或戰略資源的行為」表達關切。掌控哥倫比亞與委內瑞拉邊境古柯鹼走私路線的左派游擊隊「全國解放軍」（ELN）則呼籲所有愛國者，攜手對抗針對委國及南方世界（Global South）人民的帝國主義計畫。

