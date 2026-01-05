川普：接管委內瑞拉 直到政權安全交接

美國白宮在X.com帳號上發布影片截圖，委內瑞拉總統尼可拉斯馬杜羅（中）3日被押送，經過位於美國緝毒局（DEA）辦公室的走廊。（路透）

馬杜羅將在美受審 最快今出庭

美國三日對委內瑞拉採取戲劇性的大膽軍事行動，逮捕委國總統馬杜羅夫婦，並押往美國受審。總統川普隨後宣布，美國將負責治理委內瑞拉，直到安全、妥善地完成政權過渡。

在逮獲馬杜羅行動結束後，川普在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，說明這次行動的相關細節。川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎的權力交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，也包括許多目前居住在美國、並期盼返回母國的委內瑞拉人。

委國副總統羅德里格斯 宣誓接任總統

川普表示，美國將和「一群人」一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌；委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓接任總統，並願與華府合作。但羅德里格斯稍後呼籲美方釋放馬杜羅夫婦，並稱馬杜羅是委國「唯一的總統」。

川普還說，委內瑞拉石油產業一蹶不振，與本來可能達到的產量相比差距甚遠；美國規模龐大的石油公司將進入委內瑞拉，投入數十億美元，修復當地基礎設施，尤其是石油基礎設施，並開始為其創造收入。

川普警告哥倫比亞總統「最好小心點」

川普強調，根據新的國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑，並指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）正在製造古柯鹼，將其送進美國，警告他「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強力施壓。

馬杜羅已被押解至紐約。美國司法部指出，馬杜羅面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機槍等罪行指控，已遭紐約南區聯邦地區法院起訴，最快五日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

