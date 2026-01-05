為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美稱「接管」委國 合法性受質疑

    2026/01/05 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    支持馬杜羅政府的民眾3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯焚燒美國國旗，譴責美國政府逮捕馬杜羅。（美聯社）

    美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並押送至紐約接受毒品恐怖主義控罪，甚至聲稱將「接管」委國，引發一系列涉及國際法和總統權力交織的特殊法律問題，外界對美國行動及其未來在南美國家行動的合法性，也提出諸多疑問。

    「美聯社」指出，逮捕馬杜羅超越美國史上針對巴拿馬、伊拉克等獨裁政府採取的侵略性行動。美國聖母大學法學院教授、前美國助理檢察官古魯勒（Jimmy Gurule）直言，「這顯然是一起公然、非法的犯罪行為」。加州大學柏克萊分校法學教授、曾擔任布希政府伊拉克政策要角的柳約翰（John Yoo）指出，推翻獨裁者很容易，確保向穩定的民主政府過渡才是「更難的部分」。

    馬杜羅被捕的日期恰逢前巴拿馬總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）落網卅六週年，這是美國一九八九年介入西半球事務的重要里程碑，當時也是以販毒罪名逮捕諾瑞嘉。然而，在巴拿馬，美國的國家安全利益直接受到威脅，例如巴拿馬運河及美國公民和駐巴美軍事設施的安全。相較之下，美國國會從未授權美軍對委內瑞拉進行任何軍事打擊或執法行動。

    國會未授權美軍在委國行動

    據了解，美國司法部曾尋求軍事協助以逮捕馬杜羅，而馬杜羅夫婦、兒子等人已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品及武器相關。然而，川普在記者會上譴責委國「竊取」美國石油利益，並宣稱華府會奪回這些資源，並計畫「接管」委國一段時間。美國東北大學憲法法律專家保羅（Jeremy Paul）批評，「你不能說這是執法行動，又說我們現在需要治理這個國家。這完全不合理」。

    美國國會有宣戰權，但總統是三軍統帥。過去，無論哪個黨派的美國總統，都曾在任內採取軍事行動，並聲稱行動範圍有限且符合國家利益。白宮幕僚長威爾斯去年也在受訪時表明，川普若要下令對委國採取「地面行動」，必須獲得國會同意，但這次國會並未事先被知會。

    國際法禁止在國際關係中使用武力，僅有少數例外，包括獲得聯合國安理會授權或自衛行動。法律專家認為，走私毒品與幫派暴力屬於刑事犯罪，並不符合發動合法軍事回應的國際武裝衝突標準。

    美國哥倫比亞大學國際安全法專家華克斯曼（Matthew Waxman）指出，單靠刑事起訴並不能授權動武推翻外國政府，川普政府接下來可能會以自衛理論為依據。此外，控制委國資源將引發更多法律問題，包括委國石油的歸屬權。

