副手暫代總統 馬杜羅集團仍未瓦解

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，委內瑞拉最高法院下令，由副總統羅德里格斯代理總統職務。（法新社檔案照）

委國高官促美 放馬杜羅夫婦

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，委內瑞拉最高法院三日晚間下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez，見圖，法新社檔案照）代理總統職務。羅德里格斯隨後與國民議會議長、內政部長、國防部長等官員在國家電視台露面，強調委國政府準備好要捍衛自己的國家，譴責美方做出野蠻的綁架行動，呼籲立即釋放馬杜羅夫婦，並稱馬杜羅是委國「唯一的總統」，顯示與馬杜羅分享權力的政治集團目前依舊保持團結。

美國總統川普在羅德里格斯宣誓就任前，便已宣布羅德里格斯願與華府合作，美方將和一群人一起治理委國，直到當地重回正軌，表明美方決定給羅德里格斯和其他馬杜羅的忠實擁護者第二次機會，而非徹底推翻政權。

請繼續往下閱讀...

羅德里格斯被許多人視為馬杜羅之後委國最有權勢的人物。她在三日的演說中也透露，如果她能夠鞏固權力，並且委國與美國能夠合作，雙方仍可保持「相互尊重的關係」。分析指出，羅德里格斯和眾多官員集體亮相表明，與馬杜羅共同掌權的政治勢力尚未分崩離析，但這種團結能維持多久仍有待觀察。

羅德里格斯未遭美起訴 與美石油業親近

羅德里格斯曾在英國與法國受過法律教育，英語流利，自二〇一八年起擔任馬杜羅的副總統，負責監督委國高度依賴石油的經濟，並掌管令人聞風喪膽的情報機構。她與兄長、國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），皆擁有因家庭悲劇而形成的深厚左派背景。他們的父親曾是社會主義領袖，一九七〇年代死於警方拘留期間，當時震撼許多活動人士，包括年輕時的馬杜羅。

羅德里格斯與石油業界及華爾街的共和黨人建立深厚關係，被視為親近市場的溫和派，過去交涉對象包括美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince），近期則與川普的特使格瑞尼爾（Richard Grenell）往來，格瑞尼爾曾嘗試與馬杜羅協商，以擴大美國在委內瑞拉的影響力。與馬杜羅核心圈的其他多數成員不同，羅德里格斯兄妹迄今並未遭到美國的刑事起訴。

委國強硬派仍掌控軍隊

委內瑞拉軍方強硬派中的許多人，尤其是內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）因涉嫌毒品走私遭美通緝，並被控犯下嚴重的侵犯人權罪行。然而，強硬派依然掌控軍隊，而軍方向來是委內瑞拉政治爭端的最終仲裁者，為羅德里格斯確立權威帶來重大挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法