中國在拉美利益重創 獨裁政權瑟瑟發抖

美國總統川普出動軍隊突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，與馬杜羅政權建立「全天候夥伴關係」的中國，已兩度發表聲明譴責美方。地緣政治專家指出，美國此舉不僅直接重創中國在拉丁美洲的戰略利益，更讓全球獨裁政權感到空前不安。

委國供油中斷 北京需急尋替代來源

華府諮詢機構「Pangaea Policy」創辦人海恩斯（Terry Haines）直指，根據川普政府去年底發布的「國家安全戰略」，美國的戰略核心在於限制、遏制並削弱中國在西半球的經濟與政治影響力。馬杜羅曾是中國在南美洲最堅定的盟友，如今遭到拔除，形同美方直接切斷中國滲透拉美地區的重要據點。海恩斯認為，這不僅對中國在中南美洲的佈局產生「直接且負面」的衝擊，也將引發伊朗、俄羅斯等威權國家的強烈反應。

在經濟層面，中國做為全球第二大原油消費國，長期以來是委內瑞拉原油的最大買家。投資銀行「Panmure Liberum」首席經濟學家法蘭奇（Simon French）指出，隨著川普宣布美國將接手治理委內瑞拉，原有的原油供應鏈勢必中斷，北京將不得不緊急尋找替代來源。

諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）高級分析師、前美國駐瀋陽總領事館官員Jeremy Chan指出，這次行動最深遠的影響在於心理層次，讓「從哈瓦那（古巴）到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天感到更加不安」。這種「斬首式」的跨境行動，打破過去大國對主權國家動武的既有顧慮，對威權體系產生重大震懾效果。

川普對委內瑞拉的閃擊行動，被視為美國對其國安底線的重新定義。Jeremy Chan認為，北京極可能伺機利用巴西等拉美國家的恐慌情緒，大肆宣傳「資源帝國主義」與「野蠻掠奪」論調，試圖煽動當地對川普政府的反感。

馬杜羅下場 美議員示警北京結盟者

對北京而言，馬杜羅垮台不僅是盟友失勢，更是其全球擴張路徑上的重大挫敗，對其他依附北京的威權勢力而言，無疑是一記深刻的警訊。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」三日便以主席穆勒納爾（John Moolenaar）名義發表聲明，重申美國必須遏阻中國在中南美洲擴張影響力，馬杜羅的下場就是與北京結盟者的教訓。

