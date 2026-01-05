專家︰馬杜羅事件 不能類比台海局勢

在美國總統川普宣布逮獲委內瑞拉總統馬杜羅後，移居瓜地馬拉的委內瑞拉人在街頭聚集慶祝。（法新社）

美議員憂中國藉機將侵台合理化 專家反駁

美國總統川普出動美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，震驚全球，美國國會議員擔心，這類行動恐使中國將侵略台灣合理化。但專家學者認為，兩者情況不同，北京對台有其既定戰略，不太可能因為美國對委內瑞拉的行動而產生重大改變。

北京對台既定戰略 不太可能重大改變

眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）三日在社群平台X發文表示，美軍這場行動對委國民眾及拉丁美洲的未來意義重大，但獨裁者會試圖利用此事將其目的正當化，「我現在最擔心的是，俄羅斯會利用此事為其對烏克蘭的非法和野蠻軍事行動辯護，或者中國會以此為藉口入侵台灣。」

民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）也發文質疑，若中國國家主席習近平企圖俘擄台灣總統賴清德，或是俄羅斯總統普廷企圖抓捕烏克蘭總統澤倫斯基，「我們現在又能說什麼呢？」

前白宮國家安全會議（NSC）中國、台灣及蒙古事務主任、現任華府智庫「布魯金斯研究所」約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass），則強調不應將馬杜羅遭逮事件與台海局勢類比。他認為馬杜羅事件不會明顯改變北京對台灣採取的「無暴力的脅迫戰略」，北京對此事不會有情緒化反應，反而會以行動以確保在委內瑞拉及更廣泛地區的利益，同時譴責美國行動，藉此強調自身奉行國際法的形象。

何瑞恩預期，中國私下會向美國要求，在南海及其他議題上減少以國際法為依據的指責，亦即比照美國獲得相同的「大國豁免權」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，中國對台灣有其自身的戰略，不太可能因美國對委內瑞拉的行動而根本改變，「中國正在打一場長期戰，並持續認為國際趨勢有利於其國家統一與民族復興的目標」。

智庫「亞洲協會」（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，中國將台灣視為「內政」，因此不太可能引用美國對委內瑞拉的行動，做為對台進行軍事打擊的先例，「北京會希望與華府形成鮮明對比，以宣揚其代表和平、發展和道德領導地位的主張」，「習近平會希望委內瑞拉演變成美國的泥淖。」

曾在美國國務院任職的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）指出，北京譴責美國對委內瑞拉採取軍事行動，以增強其在「全球南方」的軟實力，但北京最終希望美國深陷西半球事務，從而限制美方維護台海和平穩定，及支持印太盟友的能力及意願。

