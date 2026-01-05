美「複製」馬杜羅藏身處 反覆模擬攻堅

美國總統川普（中）3日在佛羅里達州海湖莊園的臨時安全設施中，緊盯美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動過程。左一為中央情報局局長雷克里夫，右一為國務卿魯比歐。（法新社）

生擒委內瑞拉總統行動 事前籌畫數月 在馬杜羅核心圈安插線人

美國三日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。華爾街日報和紐約時報披露，美國情報人員去年夏末就開始追蹤馬杜羅行蹤，並在馬杜羅核心圈安插線人，行動所需的一切準備工作在十二月底就緒，但川普仍在觀望馬杜羅是否會主動交出權力。當川普認為外交途徑已無望時，才批准這項行動。

近幾個月來，川普及其高階顧問一直暗示推翻馬杜羅的計畫，包括去年八月起在委國近海集結軍艦、戰機和約一．五萬人部隊，轟炸機頻繁進行武力展示飛行，美國情報人員也已潛入委內瑞拉境內。然而，當這場美軍和中央情報局（CIA）密切合作、歷經數月縝密規劃的行動最終發生時，華府內部和卡拉卡斯都對這次行動的殘酷和速度震驚不已。

無人機監控 連馬杜羅寵物都鎖定

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，馬杜羅的行動、住處、行蹤、飲食、著裝，甚至寵物，美方都嚴密掌握。中情動用一支匿蹤無人機機隊，幾近全天候監控委國空域和馬杜羅動向，並結合委內瑞拉線人提供的資訊。美國精銳部隊，包括美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force），甚至複製一座與馬杜羅藏身處一模一樣的建築，反覆操演如何進入這間高度防守的住所。

國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、中情局局長雷克里夫和國土安全顧問米勒等人定期會晤，討論此次軍事行動。川普顧問群對軍事行動明智與否爭論不休，川普要求將推翻馬杜羅的計畫嚴格保密，僅限少數高階顧問知情，以確保行動「出乎意料」。

嚴格保密 僅少數高階顧問知情

行動所需一切準備工作在去年十二月底就緒。美軍曾多次嘗試展開行動，包括在耶誕節和元旦當天，但都因天氣原因受阻。最後，二日晚間十時四十六分，川普向美軍表示「祝你們好運，一路順風」，「絕對決心行動」正式啟動。

美國為該行動投入壓倒性的空中力量，包括F-18、F-22和F-35戰機、EA-18「咆哮者」電子戰飛機、E-2「鷹眼」預警機，以及每架可攜帶廿四枚巡弋飛彈的B-1轟炸機，還有無人機。凱恩指出，這些空中部隊的任務是「拆除並癱瘓」委國防空系統，「以確保直升機安全進入目標區域」。這些直升機搭載撤離部隊和執法人員，在飛往委國途中，有時甚至只在水面上方約卅公尺的高度飛行。行動中一架美軍飛機被擊中，但全程保持適航狀態，並安全返回基地。有部分美軍人員受傷，但無人死亡。

行動開始後，川普在佛羅里達州海湖莊園的臨時安全設施中，緊盯這項他兩屆總統任期中最大膽的一次豪賭。在幕僚簇擁下，川普注視著一五〇架戰機從西半球廿個地點起飛，抵達委國首都卡拉卡斯，隨後攻入馬杜羅臥室。

美國總統川普3日在自家社群平台「真實社群」發布照片，顯示委內瑞拉總統馬杜羅被送上美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦，前往古巴關達那摩灣海軍基地再押往美國，他身穿運動服、戴著眼罩，耳朵上戴著防護耳機，脖子上還套著一個救生浮具，正以雙手舉起一個水瓶喝水。（路透）

