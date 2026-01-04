去年俄佔烏領土 僅次於入侵首年

俄軍二日持續轟炸烏克蘭，包括將哈爾科夫市一個住宅區的部分多層建築夷為平地，造成一名三歲兒童死亡，至少十九人受傷，總統澤倫斯基譴責這起攻擊事件「令人髮指」，「這就是俄國人對待生命和人民的方式。（歐新社）

總面積超過前兩年總和

法新社二日發布分析報告指出，俄羅斯去年佔領的烏克蘭土地面積，僅次於二〇二二年開戰當年所奪土地，顯見俄軍正憑藉部隊和裝備規模的優勢取得更多戰果。

佔領區約烏克蘭領土1％

法新社根據戰爭研究所（ISW）與「關鍵威脅計畫」合作的數據進行分析，發現俄軍去年佔領逾五千六百平方公里的烏克蘭領土，約佔烏克蘭領土的一％，這包括基輔和軍事分析家所稱由俄國控制的地區，以及俄軍聲稱擁有控制權的地區，總面積超過前兩年的總和，但仍遠低於俄國在全面入侵首年佔領的逾六萬平方公里土地。據了解，俄軍去年十一月大有斬獲，佔領七〇一平方公里，但去年十二月僅佔領二四四平方公里，是去年三月以來最少的月份。

請繼續往下閱讀...

諳無人機計畫 烏副總理接防長

與此同時，澤倫斯基提名副總理兼數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），接替什米哈爾成為國防部長，並讚揚他深度參與「無人機戰線」計畫，並在國家服務和流程數位化方面卓有成效。

澤倫斯基另任命現任國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）出任總統府幕僚長，填補前任葉爾馬克因涉貪腐醜聞去職後留下的空缺。澤倫斯基表示，當前烏克蘭亟需聚焦國防與安全體系架構，以及在和談背景下推進外交進程，幕僚長須具備統籌相關工作的能力，布達諾夫的經驗與專業足以勝任。

情報總局長任總統府幕僚長

自俄國入侵以來，布達諾夫已成為基輔情報工作的核心領導人物，其領導的國防部情報總局行動範圍不斷擴大，協調了包括深入俄羅斯本土及被佔領土在內的情報、破壞與特種作戰，多次針對俄軍指揮機構、後勤樞紐、能源設施及黑海艦隊資產發動襲擊，旨在削弱俄羅斯的戰爭潛力。將一位實戰出身的情報主管置於總統府協調核心，標誌著烏克蘭試圖以更直接、更具攻擊性的方式，將戰場能力與政治外交戰略緊密結合，以應對長期消耗戰的嚴峻挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法