美國轟炸委內瑞拉／「全球頭號毒梟」馬杜羅親自操控販毒集團

首都卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地內，可見遭到轟炸淪為廢鐵的軍用卡車，以及爆炸後的彈藥。（法新社）

古柯鹼輸入美國逾20年

美國自二〇二〇年起，便已經對委國總統馬杜羅及其十四名高級官員提出刑事指控，罪名包括「毒品恐怖主義」、腐敗與大規模販毒等。當時的司法部長巴爾指出，馬杜羅廿多年來與「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）共謀，將數噸古柯鹼輸入美國，「背叛人民，腐化國家，用毒品資金中飽私囊」。

美國總統川普自去年八月針對馬杜羅展開一連串強硬行動，秘密簽署行政命令，授權五角大廈對拉丁美洲地區被認定為「毒品恐怖分子」的組織直接使用武力。

去年八月起 美大舉增兵

川普政府不僅將懸賞緝拿馬杜羅的金額從原本的二千五百萬美元翻倍至五千萬美元，更公開指控為「全球頭號毒梟」，並聲稱他親自操控被稱為「太陽集團」（Cartel de los Soles）的販毒集團，該組織去年十一月底更被美方正式列為「外國恐怖組織」。

也是自八月起，美國展開數十年來最大規模的加勒比海軍事部署，除派遣「硫磺島號」兩棲攻擊艦與多艘戰艦，也出動B-52轟炸機與F-35匿蹤戰機；更在十一月下令「福特號」航空母艦進入委內瑞拉外海待命。美國南方司令部確認，截至去年十二月，區域內部署兵力已超過一萬五千人。

在此同時，美軍以「打擊毒品」為名，在國際水域對疑似運毒船隻發動至少三十五次致命打擊，造成逾百人死亡。同時，美國海岸警衛隊開始攔截並扣押違反制裁的委內瑞拉油輪。

副總統行蹤不明 傳已赴俄

委國總統馬杜羅被捕後，現年五十六歲的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）成為可能接掌政權的核心人物。她於三日透過國家電視台播放語音訊息，要求美國政府提供馬杜羅及其妻子「還活著的證據」。然而，她的確切行蹤不明。路透引述消息人士表示，她已經前往俄國。

路透引述四名休息人士說，羅德里格斯的兄長，全國代表大會主席目前人仍在首都卡拉卡斯。

馬杜羅曾稱羅德里格斯為「一隻老虎」，讚揚她堅定捍衛社會主義政府。她在二〇一八年六月獲任命為副總統，近年更身兼財政部長與石油部長，成為管理委內瑞拉經濟與關鍵石油產業的核心人物。

在首都卡拉卡斯，支持馬杜羅的民眾走上街頭抗議，市長和群眾一起高喊：「馬杜羅，撐住，人民正奮起！」、「如果你聽得到，我們就在這裡！」但也有市民表達恐懼。居民普拉達向美聯社表示：「我感覺害怕，大家都一樣。委內瑞拉人今天醒來都嚇壞了。」有民眾怒斥美國自以為是世界警察，其實是殺手。

