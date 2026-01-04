馬杜羅會完習特使 美閃電行動

首都卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地內，可見遭到轟炸淪為廢鐵的軍用卡車，以及爆炸後的彈藥。（法新社）

川普稱習不介意 中國震驚譴責

美國總統川普對委內瑞拉動武引發民主黨議員強烈反應，直指其嚴重違憲且非法。共和黨內雖也有質疑聲，但許多共和黨人仍力挺川普。值得注意的是，在美軍行動前不到廿四小時，委國總統馬杜羅才會見中國國家主席習近平的特使邱小琪。

對此，川普總統三日表示，他跟習近平關係很好，中國對此行動不會有問題，他們會得到石油。然而，中國外交部三日晚表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

請繼續往下閱讀...

民主黨參議員痛批愚蠢的冒險

在川普宣布馬杜羅夫婦已經被捕並移送美國前，美國兩黨參議員就已迅速作出反應。夏威夷州民主黨參議員夏茨發文警告：「我們在委國沒有足以正當化戰爭的關鍵國家利益。我們早該學到教訓，不要再一頭栽進另一場愚蠢的冒險了。」亞利桑那州民主黨參議員加萊戈更直言：「這場戰爭是非法的。令人尷尬的是，我們在不到一年內就從世界警察淪為世界霸凌者。」

美議員控川普非法發動戰爭

新澤西州民主黨參議員安迪．金譴責川普「繞過憲法規定的戰爭授權程序」，更指控國務卿魯比歐與戰爭部長赫格塞斯上月欺瞞國會，因他們當時聲稱對運毒船的致命打擊「非為政權更替」。

猶他州共和黨參議員麥克．李也質疑：「在既未宣戰、也未獲使用武力授權的情況下，究竟有什麼能在憲法上為此行動提供正當性。」但他也補充，此次行動「可能」符合憲法第二條賦予總統保護美國人員免受實際或迫在眉睫攻擊的固有權力。

有共和黨人讚揚果斷行動

然而，不少共和黨人公開讚揚川普的果斷行動。佛州共和黨眾議員的狄亞士巴拉特稱讚川普展現「果斷領導」，並聲稱非法的馬杜羅政權為美國帶來前所未有的國安威脅。共和黨籍參議院情報委員會主席柯頓呼籲委內瑞拉「過渡政府」切斷與伊朗、古巴的勾結，「回歸文明世界」。

面對共和黨內的質疑，國務卿魯比歐於社群媒體轉發去年七月的舊貼文，當時他寫道：「馬杜羅並非委國總統，其政權也不是合法政府。」此舉似在強化美國是「推翻非法政權」的主張，為美軍行動提供政治與法律基礎。

根據哥倫比亞廣播公司去年十一月民調，對委內瑞拉採取軍事行動有七成美國人反對；七成五認為必須獲國會批准；多數受訪者不認為委內瑞拉對美國構成重大威脅。

馬杜羅才和中國談600項合作協議

而在美軍行動前不到廿四小時，馬杜羅二日晚間才剛與中國政府拉美事務特別代表邱小琪會晤，時間長達三小時。這場會面被雙方形容為「深入、坦誠且富有成果」，雙方重申逾六百項合作協議。據委內瑞拉總統府發布的新聞稿，馬杜羅在會談中特別感謝中國「始終如一地尊重委內瑞拉主權」，並稱讚習近平主席「以兄長般的關懷與世界領袖的擔當，向全球南方國家傳遞了強有力的支持訊號」。邱小琪則重申中國「反對任何企圖通過武力或脅迫改變他國政權的行為」。

網路流傳影像可見，數架直升機在轟炸後產生的煙霧中飛過。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法