接軌國際 日擬調整自衛隊階級名稱

日本陸上自衛隊隊員在朝霞駐屯地列隊行進的檔案照。為推動自衛隊與國際接軌，日本政府擬於今年度內調整自衛隊的階級名稱。（法新社）

日本朝日新聞報導，為推動自衛隊與國際接軌，日本政府與執政黨擬於二〇二六年度內調整自衛官階級名稱，例如將「一佐」改為「大佐」（上校）、「二佐」改為「中佐」（中校）。此舉源於自民黨與日本維新會的聯合執政協議，旨在實現階級稱謂的「國際標準化」。自衛隊一九五四年成立時，為與舊日本軍切割，刻意採用「一佐」「二佐」等獨特名稱；如今則計畫恢復與外國軍隊一致的稱謂。

不過，自衛隊現行英文階級本就與國際相同（如「一佐」對應Colonel），因此所謂「國際標準化」，實際上較接近是一種日本國內通用名稱的調整。此構想主要由日本維新會推動，維新會主張刪除憲法第九條第二項「不保有戰力」，並明記日本應保有「國防軍」。維新會代表幹事室室長阿部圭史主張，既然國際已視自衛隊為軍隊，就應透過修憲明定「國防軍」地位，並提升自衛官尊嚴。他認為階級名稱改革可先行透過修法實現。

阿部去年十一月曾與防衛相小泉進次郎深入討論此事，小泉隨後公開表示支持，稱「階級國際化是可同步推進的一環」。然而，防衛省與自衛隊內部反應保留。有幹部坦言，這並非現時迫切需求；過去調查亦顯示多數現役人員認為無需改名。尤其若將「一士」、「二士」改回「一等兵」、「二等兵」的稱呼，恐引發年輕世代反感，不利招募。自民黨內也對此持謹慎態度。

此外，改革還包括職種名稱調整，如「普通科」改為「步兵科」、「特科」改為「砲兵科」。立命館大學亞洲、日本研究機構研究員角田燎指出，戰後日本社會長期避免與舊軍產生連結，但隨世代更替，對軍事的看法也在改變。

