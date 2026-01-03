印尼新法典生效 未婚同居 刑期半年

印尼獨立後首部專屬刑法典1月2日正式生效。圖為印尼司法人權部長雅遜納（左）與國會副議長達斯可（右）在2022年12月六日新刑法典批准議程合影。（美聯社檔案照）

印尼新制訂的刑法典「KUHP」經過三年轉換期，於一月二日正式生效，宣告擺脫一九四五年獨立後沿用至今的荷蘭殖民刑法框架。

印尼獨立八十年間，殖民刑法框架因不符時代需求，也與該國社會價值觀與風俗民情相悖，修訂出專屬印尼人的刑法制度呼聲不斷。然而，編纂工作因如何在人權、信仰規範和地方傳統取得平衡遭遇難題，數十年來進展有限。

原定二〇一九年通過的新法典，因群眾不滿條文歧視少數族群且立法過程缺乏透明性發起示威，促使前印尼總統佐科威敦促議員延後表決。直到二〇二二年十一月國會任務小組敲定最終內容後一致通過。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里表示，基於荷蘭法律的舊法典已與印尼社會動態脫鉤，新法典的施行標誌著「殖民刑事法律時代的終結，取而代之的是根植於印尼文化，更加人道、現代、公正的法律系統」，是歷史性的一刻。

然而，印尼新法典條文早在二〇二二年通過之初便引起美國政府關注。三四五頁的修訂條文中，包括未婚同居面臨半年刑期；婚外性行為最高一年刑期。不過，為避免對觀光客造成影響，此類案件僅限婚配、家長或子女提出。另外，新法典並沒有將同性性行為列入刑事犯罪，是該國LGBTQ多元社群取得的少數正面成果。

傳播共產主義思想 刑期4年

新法典也恢復對國家正副元首及國家機構侮辱及意識形態相關罪行。侮辱元首可因「攻擊國家領袖名譽或尊嚴」判處最高三年徒刑；與馬列主義團體存在聯繫最高十年刑期，傳播共產主義思想四年刑期。

司法部副部長希亞里傑表示，政府已發布嚴格指引辨別評論政府和刑事侮辱的差異。但社運人士仍擔憂條文將對言論自由帶來威脅。「國際特赦組織」印尼分部執行長哈米德直言，KUHP是公民自由的大幅倒退，可能打開權力濫用的大門。

