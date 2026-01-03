委國油輪全球逃亡 俄要求美停止追捕

美國近期對載運委內瑞拉石油的油輪採取扣押行動，引發支持馬杜羅政權的莫斯科政府介入。圖為委國港口外一艘懸掛非洲國家葛摩聯盟旗幟的油輪。（路透）

提出正式外交請求

美國總統川普第二任期大力施壓委內瑞拉總統馬杜羅政權，近期陸續查扣載運委國石油油輪，包括追緝一艘逃逸至大西洋的油輪「貝拉一號」（Bella 1）約兩週時間。紐約時報引述知情人士說法，支持馬杜羅政權的俄羅斯已向美國務院提出正式外交請求，要求停止追捕該艘油輪。

貝拉一號上月從伊朗啟航駛向委國，在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定。美方指控貝拉一號未懸掛可供辨識的有效國旗，在握有扣押令的情況下查緝該船。但貝拉一號的船員拒絕配合，掉頭逃向大西洋。

逃亡期間，貝拉一號多次打出俄羅斯牌，包括漆上俄國國旗、透過無線電聲稱獲莫斯科授權航行，並以新船名「馬利內拉」（Marinera）登記於俄羅斯官方船籍。但因最初接觸美海防隊時懸掛「假旗」，仍被川普政府視為無國籍船。俄羅斯已於十二月卅一日晚間，向美國務院及國土安全委員會（HSC）正式提出外交請求，要求停止追捕。

川普政府為削弱卡拉卡斯的石油出口命脈，已在加勒比地區扣押兩艘油輪，並對該區域實施類封鎖行動。紐時分析，莫斯科此舉可能影響正進行中的烏俄和平協商，升高美俄緊張關係。

此外，美國自九月起在加勒比與東太平洋展開卅五起打擊運毒船行動，造成至少一一五人喪命。川普更於去年底宣稱，美方已襲擊委國境內港口的運毒碼頭，為首次在委國執行地面行動。

面對美方壓力，馬杜羅下令海軍伴航部分油輪，並考慮派兵駐守。近幾個月，委國當局亦監禁至少五名美國公民，部分可能涉入毒品走私，美方正蒐集監禁事由。

然而，馬杜羅於一日電視專訪中未直接回應碼頭遭襲一事，反釋出對話意願。他雖控訴美國以威脅與武力強加意志，但也表示自去年十一月以來未再與川普溝通，若華府有意就運毒、石油及移民議題認真協商，「我們準備好了」。

